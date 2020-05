全美27城宵禁！芝加哥市長宣布「無限期實施」　240人被捕、20警察傷

▲芝加哥市長萊特福特宣布無限期宵禁。(圖為2月照片/翻攝自臉書「Lori Lightfoot」)

記者張靖榕/綜合外電報導

芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)因城市暴動,自5月30日下達宵禁令,並於隔天宣布持續;芝加哥警察局女發言人指出,數十名警方受傷,並已逮捕240名示威者。

綜合外電報導,非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死所點燃的怒火,周末蔓延至全美至少30個城市發生暴動,其中至少25個城市實施宵禁。焦點之一的墨西哥,自市長萊特福特下達宵禁令後,截至芝加哥時間5月31日上午11點04分,女發言人路德維格(Howard Ludwig)已證實,已逮捕了240名暴力示威者,傷及至少20名警察。

Scuffle broke out near Daley Plaza so couple arrests have taken place as result. #Chicago #GeorgeFloyd pic.twitter.com/a5IGfcqQTa

Group of protesters are standing off with police on State and Kinzie near Trump Tower. #Chicago #GeorgeFloyd pic.twitter.com/Hhxvb40xFo