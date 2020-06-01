全美27城宵禁！芝加哥市長宣布「無限期實施」　240人被捕、20警察傷

▲芝加哥市長萊特福特宣布無限期宵禁。（圖為2月照片／翻攝自臉書「Lori Lightfoot」）

記者張靖榕／綜合外電報導

芝加哥市長萊特福特（Lori Lightfoot）因城市暴動，自5月30日下達宵禁令，並於隔天宣布持續；芝加哥警察局女發言人指出，數十名警方受傷，並已逮捕240名示威者。

綜合外電報導，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死所點燃的怒火，周末蔓延至全美至少30個城市發生暴動，其中至少25個城市實施宵禁。焦點之一的墨西哥，自市長萊特福特下達宵禁令後，截至芝加哥時間5月31日上午11點04分，女發言人路德維格（Howard Ludwig）已證實，已逮捕了240名暴力示威者，傷及至少20名警察。

Scuffle broke out near Daley Plaza so couple arrests have taken place as result. #Chicago #GeorgeFloyd pic.twitter.com/a5IGfcqQTa — Tyler LaRiviere (@TylerLaRiviere) May 30, 2020

Group of protesters are standing off with police on State and Kinzie near Trump Tower. #Chicago #GeorgeFloyd pic.twitter.com/Hhxvb40xFo — Tyler LaRiviere (@TylerLaRiviere) May 30, 2020

萊特福特在稍後的記者會中指出，伊利諾州州長普利茨克（J.B. Pritzker）已經派遣國民兵（National Guard）進入城市待命，有限度地支持芝加哥警察局。她接著表示看到暴動者在整個芝加哥甚至全美的毀滅性行為，令人感到徹底的絕望，並稱呼這些行為是「噁心」和「猥褻」的；她認為縱火打劫並不能幫助這些示威者達到他們的訴求。

芝加哥5月31日將會持續宵禁，鑑於示威者砸毀警車窗戶，把一輛警方休旅車翻倒並縱火，萊特福特已延續這項開始自前一日的命令，這個城市已經準備好面對第3天的大暴動，而宵禁時間是晚間9點至隔天上午6點。

普利茨克稍後證實萊特福特的說法，表示已派遣375名國民兵進駐芝加哥。

CNN整理周日（31日）晚間全美實施宵禁的城市，包括18州27城。

加州：洛杉磯、舊金山、比佛麗山

科羅拉多州：丹佛

佛羅里達州：邁阿密、橘郡

喬治亞州：亞特蘭大

伊利諾州：芝加哥

印第安納：印第安納波利斯

肯塔基州：路易斯維爾

密西根州：底特律

明尼蘇達州：明尼亞波里斯、聖保羅

俄亥俄州：辛辛那提、克里夫蘭、哥倫布、代頓（Dayton）

奧勒岡州：波特蘭

賓夕法尼亞州：費城、匹茲堡

南卡羅萊納：查爾斯頓（Charleston）

田納西州：納許維爾

德州：達拉斯、聖安東尼奧

猶他州：鹽湖城

華盛頓州：西雅圖

威斯康辛州：密爾瓦基