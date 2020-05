Don't Do It！NIKE一改32年經典口號　呼籲勿容忍種族歧視

▲「佛洛伊德之死」引發全美多城暴動。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

運動品牌 NIKE 29日在Twitter上發布了影片,以黑底白字顯示「這一次,不要這麼做」(For once , Don't Do It.) ,聲援非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察執法過當致死的事件,呼籲國際社會不要再容忍種族歧視的存在。

佛洛伊德的死亡,再次引起國際社會對於種族歧視的高度關注,美洲爆發的示威活動越演越烈,不斷傳出放火燒警局、砸毀商店玻璃等失控舉動,讓比佛利山莊、洛杉磯、亞特蘭大、丹佛、費城、西雅圖、匹茲堡、邁阿密、芝加哥在內的14個城市,緊急宣布實施宵禁。

從1988年開始,NIKE就使用「Just Do It」為口號,已經成為品牌的商標、代名詞,這次除了更改經典口號外,也在影片裡再次呼籲,不要假裝這些問題不在美國,不要轉身不理會種族歧視的行為,不要接受無辜的生命被奪走,不要再找任何的藉口,不要認為這不會影響到你。

Let’s all be part of the change.#UntilWeAllWin pic.twitter.com/guhAG48Wbp