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小米首季營收2092億！境外收入「首次占一半」...豪灑36億挺進高階市場

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▲▼北京小米總部。（圖／CFP）

▲小米一季度營收較去年同期增長13.6%。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球經濟受新冠肺炎疫情重挫，不過小米集團20日發佈的一季度業績顯示，截至2020年3月31日總收入達497億元（人民幣，下同，約新台幣2092億元），較去年同期增長13.6%，較上季度減少12%。值得注意的是，此次財報披露，小米歷史上首次境外收入貢獻占比達到一半，達248億元，增長了47.8%。

據《澎湃新聞》報導，根據一季度業績，小米集團經調整淨利潤23億元，同比增長10.6%，環比減少1.9%。儘管受疫情衝擊，但小米手機的表現相對穩健，收入達303億元，較去年同期增長12.3%，銷量達到2920萬部，年增長率為4.7%。

小米在財報中寫道，2020年第一季度「手機+AIoT」雙引擎戰略在全球範圍內不斷取得成效，據Canalys統計，受疫情影響2020年第一季度，全球智慧手機市場整體下滑，小米集團全球智慧手機出貨量逆勢增長，在全球五大手機廠商中增速最快。

▲▼小米10發布。（圖／截自小米發表會直播）

小米10發布。（圖／截自小米發表會直播）

實際上，小米在一季度發布了5G旗艦機型小米10，藉此向高階市場發起衝擊。財報披露，米10系列發售後2個月內出貨量突破100萬台，受5G高階機型的拉動，第一季度智慧手機平均售價持續提升7.2%。智能手機的毛利率也去年同期的3.3%增長至8.1%，「預計2020年小米手機平均售價仍會保持上升趨勢。」

不過為了挺進高階，刷新品牌形象，小米付出的代價也不小，一季度的宣傳與廣告開支大增187%至8.52億元（約新台幣36億元）。小米稱，這主要由於一季度在國內及海外市場加大了5G和高階手機的推廣及提高品牌認知度所致。

▲小米位於北京的新總部「小米科技園」正式啟用。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲小米位於北京的新總部「小米科技園」。（圖／翻攝澎湃新聞）

此次財報還披露了一項重要的里程碑，就是小米歷史上首次境外收入貢獻占比達到一半，達248億元，年增長率達47.8%，但海外市場尚未走出疫情陰影，小米預計會對二季度的業績造成影響。

在財報發布會的媒體電話會上，小米集團總裁、代理CFO王翔說，國內手機市場競爭一直非常激烈，小米會按照既定戰略會推進發展，通過雙品牌戰略（Redmi和小米）服務不同價位段的客戶需求。Redmi主攻極致性價比和電商平臺，小米要持續投入中高階的產品策略，進一步擴大重要品類的市占率，持續做好管道建設，觸及更多的消費者人群。

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