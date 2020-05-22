小米雷軍要當陸版馬斯克　兩會提案衛星網路新基建

▲小米科技創始人雷軍。（圖／記者曾俊豪攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國兩會昨（21日）起陸續開議，今年作為大陸國家發展計畫「十三五」的收官年，科技發展的主旋律「衛星網路」也成為「新基建」的核心目標之一。小米CEO雷軍在人大會議上建議，將衛星網路等戰略新興產業納入「十四五」發展規劃，並將相關商業航太企業作為全國航太事業的重要組成部分。

▲大陸商用衛星積極投入市場，成為新基建的科技發展主力。（圖／翻攝環球網）

《北京青年報》報導，雷軍建議，進一步降低民營企業進入衛星網路的門檻，主要措施為降低向國際電聯申報頻率軌道資源的門檻及降低對民營企業應用商業衛星開展商業服務的行業准入限制，「加大力度發展天使投資、創業投資等融資方式，促進科技創新型小微企業發展。」

此外，雷軍還以新冠肺炎疫情為例，強調應該要透過新科技，化解重大系統性風險的能力。雷軍表示，當前雖能通過「手機+物聯網」平台對破壞性地震進行預警，不過，即將到來的萬物智慧互聯時代，能使災害預警系統等公共服務體系建設貢獻更大力量。

▲小米CEO雷軍在今年人大會議提出四份建議。（圖／CFP）

雷軍建議，應鼓勵科研機構和企業成為災害預警體系建設和服務的重要力量，並呼籲各級應急管理部門儘快授權開通全國電視、手機的地震預警服務，推動災害預警服務率先在高風險及人口密集地區實現全覆蓋。

作為人大代表的雷軍，在第十三屆大陸全國人大第三次會議開議前共擬定四份提議，包括，《關於推動衛星互聯網行業發展的建議》、《加快運用智能手機、電視等智能終端 建設我國災害預警等公共服務體系的建議》、《關於完善小微企業融資服務的建議》及《關於加大力度引進國際高層次人才的建議》。