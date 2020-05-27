人夫拐「小40歲」女童！2周奔摩鐵5回　完事送回學校被抓…掏150萬求和下場曝

▲劉姓男子為了滿足性慾，竟與小40歲女童上摩鐵，完事後還送回學校，法官判刑4年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／桃園報導

一名年近半百的劉姓男子為了滿足自己的性慾，竟與朋友年僅12歲的女兒小凡（化名）交往，還上摩鐵嘿咻，2周內就狂趴了5次。直到最後一次，劉男完事後明目張膽的將小凡送回學校，被老師發現後驚覺有異，才通知家長，案情也因此曝光。法院審理時，劉男拿出150萬和解，但遭到拒絕，法官最後依妨害性自主罪判他4年徒刑。

判決書指出，已婚的劉男是小凡爸爸的朋友，明知小凡年僅12歲，國小都還沒畢業，就與對方相約，進而交往，甚至帶到摩鐵嘿咻，誇張的是，短短2周的時間就狂趴了5次。

直到最後一次，劉男完事後將小凡送回學校，被老師看見後，嚇得趕緊告訴小凡家長，全案才因此曝光。

法官審理時，劉男坦承不諱，且也有摩鐵的監視器畫面佐證及醫院驗傷診斷書等證明，法官因此認定其罪刑。法官認為，劉男與比他小進40歲的小凡性交多次，明顯就不是年輕氣盛、一時衝動，只是因為無法妥善抑制自己的情慾導致，嚴重侵害了小凡的身心健康，縱使劉男願意以150萬達成和解，但仍不被對方家長接受，因此將劉男判刑4年。全案可上訴。

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