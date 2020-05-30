校園重開成破口！他沒戴口罩「爽泡網咖」　600師生慘全面停課

▲南韓教育部強行重啟校園，卻可能造成防疫破口。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓5月鬆綁防疫政策、重啟校園，然而卻在梨泰院夜店、富川物流中心等群聚感染後，又面臨社區傳播之風險！釜山市某高三生開學後確診新冠肺炎（COVID-19），請假赴保健所篩檢後，竟未遵醫療人員指示，泡網咖長達6小時。由於該區為文教區，周遭至少有12所中學、高中與補習班，釜山市教育廳只好宣布該校下個月起停止到校上課。

《韓民族新聞》報導，根據疫調結果，該生陸續出現肚痛、腹瀉、喉嚨痛等症狀，27日上午9時30分到醫院就診、領藥，10時拜訪朋友家後1小時到釜山大學站附近網咖停留4個多小時；28日正常到校上課至下午4時；29日早上雖到校上課，卻中途再次出現腹痛症狀，第一堂課結束後在母親陪同下赴東萊區保健所（即衛生所）接受篩檢，不料結束後，上午10時34分至下午4時31分竟又到網咖逍遙6小時。

相關疫調人員表示，在調閱監視器後，發現該生使用電腦時，竟未全程配戴口罩，導致兩間網咖合計共44名顧客暴露在感染風險下，目前仍有人尚未與衛生當局取得聯繫。

釜山衛生當局表示，30日已對該學生的家屬、20名同班同學、換班上課的41名同學等合計125人實施篩檢，若發現其他確診者，不排除針對該校其他600多名師生篩檢。

而該生的父親是釜山市金井區「Spo1」（스포1）運動公園員工，目前已通報250名員工居家隔離，30日起室內運動中心、足球場等暫時停止營運。

根據南韓衛生當局通報，30日新增39名病例，其中12例為境外移入、24名來自首爾、仁川、京畿道等首都圈地區。

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