全球軍事開支「1.9兆美元」創10年新高　平均每人支付7500元軍費

▲全球軍事開支創下10年新高，其中中國連續25年軍費成長。（圖／翻攝央視）

記者林彥臣／綜合報導

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表一項研究數據指出，2019年全球的軍事開支總共1兆9170億美元（折合新台幣57.5兆），是10年來的新高，這個數字佔全球生產總額（GDP）的2.2%，相當於每個人支付了249美元（折合新台幣約7500元）的軍費。

全世界最大的人道主義資訊網站「救濟網」（Reliefweb）指出，軍事支出最大的國家是美國7320億美元，比前一年增加了5.3%，很大程度上成為全球軍費增長的驅動力。

▲美國的軍費開支7320億美元，佔全球第一名。（圖／翻攝自美國空軍官網）

中國軍費開支2610億美元，比前一年增長了5.1%，是世界第二、亞洲第一，連續25年都呈現軍費成長的趨勢，印度軍事開支711億美元，比前一年增長了6.8%，排名世界第三，俄羅斯軍事開支651億美元，增長4.5%，排名世界第四，但是俄羅斯的軍費開支佔GDP的3.9%，是歐洲最高的國家。

緊隨其後的是沙烏地阿拉伯，支付了619億美元的軍費，是迄今為止中東最大的軍費支出國，儘管軍事開支減少了16％，但該國的軍事負擔最高，佔GDP的8%。

包括土耳其在內的29個北約成員國，就花了1兆美元的軍費，土耳其的軍費在過去10年成長了86%，2018年的軍事支出，比前一年大幅增長27%，2019年又增長5.8%。

▲德國軍費成長率歐洲第一。（圖／記者黃聖庭攝）

德國的軍費支出成長率是歐洲第一，2019年總共支付了493億美元，比去年增長10%。SIPRI的研究員達席爾瓦（Diego Lopes da Silva）說，德國軍事開支的增長在一定程度上可以解釋為，北約國家都認為俄羅斯威脅的增加。

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