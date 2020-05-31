　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情後安心旅遊　嘉義市人文美景搭配銅板美食出遊首選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲別再看網路購物了 嘉市旅遊有3C 市長黃敏惠邀您走出戶外 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義當地美食代表沙鍋魚頭 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


隨著國內疫情的趨緩，國內即將啟動防疫旅遊、安心旅遊，民眾早已迫不及待想出門旅遊透氣，嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉義市的防疫安心旅遊絕對是民眾首選。

嘉義百年公園園內古木參天，曲徑通幽，並有昭和J十八 (即現在的史蹟資料館)、射日塔、孔廟、福康安紀念碑、震災紀念碑等史蹟，富含在地人文及歷史文化；北香湖公園為嘉義市第二大公園，園內重現清代文獻記載的諸羅八景－「北湖荷香」，搭配周邊的埤子頭植物園，串聯成西區最大的公園綠地，來嘉義市的公園踏青，不用人擠人也可以玩得舒適(comfortable)、玩得安心。

▲別再看網路購物了 嘉市旅遊有3C 市長黃敏惠邀您走出戶外 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲北香湖公園 。（圖／記者翁伊森翻攝）

品嘗當地美食是每個旅客出外旅遊必解成就之一，嘉義市許許多多的銅板(coin)美食更是不容錯過。嘉義火雞肉飯聞名全台，市區大街小巷隨處可見火雞肉飯餐廳，每個嘉義人的心中都有一家最好吃的火雞肉飯，日前也登上知名影音平台Netflix作為臺灣小吃代表，是來到嘉義必吃小吃。

▲別再看網路購物了 嘉市旅遊有3C 市長黃敏惠邀您走出戶外 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲銅板美食。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，Netflix介紹的另一道嘉義美食-沙鍋魚頭也是嘉義市文化路夜市的人氣小吃，由熬煮超過八小時的豬骨高湯，搭配精選的大白菜、金針、豆皮、豆腐、豬肉、黑木耳等沙鍋菜，以及特製沙茶醬及辛香料，加上新鮮酥炸的大頭鰱魚，完美展現南台灣小吃精髓，鹹香又夠味。

▲別再看網路購物了 嘉市旅遊有3C 市長黃敏惠邀您走出戶外 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市旅館業者為了讓旅客享有安心、開心的旅程，防疫期間推出「6心旅遊」，即「防疫用心、服務貼心、住的放心、玩得開心、消費安心、旅遊最暖心」，以積極的防疫、消毒的工作，讓民眾住宿可以更加安心，並配合6月21日登場的天文奇景「日環食」，各家業者推出「觀日下午茶」、住宿優惠專案及多項露天觀日的客製化貼心服務，迎接全國旅客前來賞日，兼具安心防疫及各項優惠方案，來嘉義市住宿CP值絕對爆表。

►卸妝竟能養出「小V臉」！快學4步驟按摩　搭配這罐更有效

ET快訊
假加班真打工！台南公務員「溜去麵店賺外快」回頭爽報9000加
202張發票沒中！卻爽拿「2000元獎金」　網曝光新招：很好
台中26歲男酒駕載2妹！遇警加速逃撞3車1死2傷　目擊者：計
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

長榮國際連鎖酒店攜手高鐵推住行優惠　房價最低2499元

日環食魅力無法擋　嘉義市店家推特色造型咖啡甜點

疫情後安心旅遊　嘉義市人文美景搭配銅板美食出遊首選

酒駕吊銷駕照重考前需先上課　嘉義區監理所收費開班

有機農業獎勵及補貼計劃開跑　每年每公頃補助3至8萬

屏東火車站新卸任站長交接　蘇清泉期許台鐵未來會更好

嘉市監測稻熱病罹病率低　近日豪雨不斷籲請農民加強防治

嘉義縣長翁章梁爆彩蛋：阿中部長下週會來

嘉市公有市場獲經濟紓困千萬補助款　用以市場硬體優化

遭疑雨天鋪路影響黏合度　嘉市府澄清先鋪再刨費用廠商吸收

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

楊丞琳掀衣炸出3條線「腹肌在這邊」　狂玩《動森》呼籲身邊人：可以follow流行腳步嗎

CNN記者直播中被警察上銬帶走　黑人遭警壓脖慘死引爆全美抗議

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

蘇貞昌「跳針」拒答振興措施　蔣萬安怒轟傲慢、藐視國會！

懷疑女兒交男友！陽台偷窺行蹤 結局超展開...網：標準台式老媽

長榮國際連鎖酒店攜手高鐵推住行優惠　房價最低2499元

日環食魅力無法擋　嘉義市店家推特色造型咖啡甜點

疫情後安心旅遊　嘉義市人文美景搭配銅板美食出遊首選

酒駕吊銷駕照重考前需先上課　嘉義區監理所收費開班

有機農業獎勵及補貼計劃開跑　每年每公頃補助3至8萬

屏東火車站新卸任站長交接　蘇清泉期許台鐵未來會更好

嘉市監測稻熱病罹病率低　近日豪雨不斷籲請農民加強防治

嘉義縣長翁章梁爆彩蛋：阿中部長下週會來

嘉市公有市場獲經濟紓困千萬補助款　用以市場硬體優化

遭疑雨天鋪路影響黏合度　嘉市府澄清先鋪再刨費用廠商吸收

長榮國際連鎖酒店攜手高鐵推住行優惠　房價最低2499元

賭王剛走「導演開揪拍電影」！公然喊話吳彥祖…家屬超不爽

鮑爾盼回家打球加盟道奇　預告球季結束投入自由市場

驚悚撞擊畫面曝...BMW男載2妹酒駕躲警！爆撞3車釀1死2傷　現場火光狂噴

日環食魅力無法擋　嘉義市店家推特色造型咖啡甜點

周日北返潮！高鐵今晚加開1班站站停列車　有配置5節自由座車廂

嘉縣推振興觀光阿里山起跑　力邀陳時中6月5、6日走訪嘉義

男扮女裝「凍未條」性侵丟30元烙跑　小個女「我不是在賣的」獲賠50萬！

孫大千提6疑點　批罷韓是「把高雄還給民進黨」

疫情後安心旅遊　嘉義市人文美景搭配銅板美食出遊首選

地方熱門新聞

仙女瀑布3年奪4命　秘境入口淪「運屍道」

粉絲擠爆國華街　陳時中一行人提前離開

以為「移民官」是客人　印尼男一開口慘了

嘉縣長爆彩蛋：阿中部長下週抵嘉

爺沒錢坐計程車　暖警助送返院所

最強業配王到台南！陳時中吃飯粉絲不斷要合照

電子煙危害防制自治條例三讀通過

嘉市府澄清先鋪再刨費用廠商吸收

嘉市公有市場獲經濟紓困千萬補助款

嘉市監測稻熱病罹病率低

基隆文化中心出現老虎看展　網友直呼：嚇死人

台24線飆車引反彈　屏警開出633張罰單

台南龍崎關廟三紅支線小黃公車開通啟程

花蓮市邀您體驗傳統菜市場魅力　快報名

更多熱門

相關新聞

北市推安心旅遊　10路線2套票出爐

北市推安心旅遊　10路線2套票出爐

隨近期疫情趨緩，台北市力拚觀光復甦，28日宣佈推出「安心旅遊專案」，除將招募安心旅宿，更推出10大旅遊路線、2大套票方案，以及加碼贈送雙層觀光巴士兌換券，鼓勵民眾在做好防疫措施下來台北旅遊。

後疫情安心旅遊雲林「森呼吸」、「微旅行」縣民先享受

後疫情安心旅遊雲林「森呼吸」、「微旅行」縣民先享受

「安心旅遊」國旅補助　每房補助1千

「安心旅遊」國旅補助　每房補助1千

為開放國門準備　林佳龍：籌組國際旅遊聯盟

為開放國門準備　林佳龍：籌組國際旅遊聯盟

鄭文燦規劃　「桃園版」實名制旅遊

鄭文燦規劃　「桃園版」實名制旅遊

關鍵字：

安心旅遊銅板旅遊砂鍋魚菜

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

台灣人開什麼車「年收入最高」？

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

反骨培根YouTube頻道遭停權！被通知違規崩潰：幾年心血都在裡面

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

即／疑追火車失足！浮洲站男乘客遭輾「當場慘死」

發票沒中卻爽拿2000獎金　網新招：很好中！

即／壓頸白人警傳與黑人死者同夜店工作

更多

最夯影音

更多
伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精
高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面