響應世界無菸日　嘉市「兒少新興菸品大哉問」系列巡演入校園

▲2020世界無菸日 嘉市年輕族群向菸品 Say NO 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

響應531世界無菸日，為保護兒童及青少年遠離菸害，嘉義市政府衛生局與校外輔會及春暉志工合作，將新興菸品的危害融入互動式劇情，辦理「2020年兒少新興菸品大哉問」系列巡演。衛生局、春暉志工隊齊聚嘉義市天主教立仁高中，由志工帶領百位師生參與劇情，喚醒青少年對新興菸品的警覺性，期能影響親友共同響應「拒絕菸害、菸品 Say NO」，打造無菸校園及無菸家庭。

世界衛生組織將2020年世界無菸日主題宣導訂為「保護年輕族群免於菸商操控並預防他們使用菸品與尼古丁商品」，倡議避免菸商對於年輕族群的操控及行銷策略，並呼籲加入反菸行列，以保護捍衛年輕族群健康。

嘉市衛生局為維護兒童及青少年身心健康並遠離菸害，透過「2020年兒少新興菸品大哉問」系列巡演來提升青少年健康生活技能，不僅拒絕菸害更遠離不良的生活型態。

同時嘉義市加強輔導校園周邊商店遵守菸害防制法第13條，不得供應菸品予未滿18歲者，依據2019年衛生福利部國民健康署委託消基會喬裝測試調查結果，嘉義市於菸害防制法第13條執法總合格率為全國第一；近年來電子煙、加熱式菸品，正利用各種設計新潮酷炫、電子產品、口味來引誘兒童、青少年、消費者嘗試，計謀有如「包裹糖衣的毒藥」。

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