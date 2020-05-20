博愛座「逆天運動10分鐘」...抬腿妹下秒反應傻爆！他怒：還沒戴口罩

▲女子一上車就抬腿！（圖／廖姓男網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

「經兩次勸導無效...只好po上來，真無奈！」一名男網友搭乘2164班次火車時，愣見一名的女子在車廂內「90度抬腿運動」，甚至沒依規定戴口罩，他上前提醒，女子卻跑去另一個博愛座繼續抬腿，照片貼出後，讓大批網友怒了「通報罰錢，他沒帶口罩為什麼可以進入搭車！」

一名廖姓男網友在臉書《爆怨公社》傻眼透露，今（20）日從嘉義搭火車，抵達斗六站後，看見一名打扮中性的女子上車，走到博愛座「90度逆天抬腿」閉目養神，讓坐在對面的原PO和其他乘客看傻眼。

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畢竟現在是防疫期間，抬腿女還沒戴口罩，正義的原PO決定上前勸導，「小姐～妳的腳可能不OK吧」，然而對方只冷眼相看，接著走去另一個博愛座繼續抬腿放鬆，還一邊滑手機，完全無視他人的異樣眼光看待。

原PO向《ETtoday新聞雲》表示，真的看不下去，決定第2次勸導，「小姐妳這樣不好吧？」抬腿女一樣我行我素，過程中完全不發一語，離開第7車後，跑到第6車繼續把雙腳饋著，「這次就沒推抬起來了！」

▲被勸導後，女子跑到其他博愛座繼續「練美腿」！（圖／廖姓男網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



事後，原PO因工作關係在林內站下車，也將過程跟副站長投訴，但之後狀況就不得而知了。脫序的照片曝光後，掀起一票網友看傻，「唉唷，誰家的孩子，快撿回去，丟死人了」、「這個跟家庭教育有很大的影響QQ」、「 沒家教！沒衛生！沒禮貌！」、「台灣真的過太爽了，讓一堆劣根性都出籠，這種直接勸導的，等會要惡意攻擊他人，真的講也不是不講也不是，前陣子補票的，勸導不聽把鐵警殺害的事件，認為這類不是勸導有用要修法嚴懲加拘役」、「找列車長，他們會終止合約拒載」。

▲網友也看不下去！（圖／翻攝自爆怨公社）

從斗六到林內站約10分鐘的車程，抬腿女沒戴口罩的行為儼然已觸法，本月初時，屏東縣一名婦人搭區間車，未依規定戴口罩，且經列車長勸導2次仍不配合，列車長依規定拒絕運送並向鐵路警察局舉發。屏東縣衛生局依傳染病防治法裁罰5千元。對此，該局呼籲，由於大眾交通運輸空間狹窄、有限的通風環境可能導致乘客間感染，搭乘大眾交通運輸工具應全程佩戴口罩，且避免在車上吃東西，以免有飛沫傳染的可能，保護自己與他人的健康。

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