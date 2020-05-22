孫立群為太陽花殺人未遂案作證　律師酸：江宜樺下令驅離是「佛地魔」

▲太陽花學運殺人未遂案22日開庭，前行政院發言人孫立群出庭作證屢稱不記得。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

2014年間太陽花學運民眾攻佔行政院抗議，遭警方強制驅離爆發流血衝突，時任總統馬英九、前行政院長江宜樺等4人，因而被受傷抗議民眾周榮宗等23人自訴殺人未遂等罪。台北地院22日上午傳喚時任行政院發言人孫立群出庭作證，孫聲稱「不記得」，遭原告律師團認為他在迴避問題，更酸「江宜樺下令驅離」這件事是「佛地魔」，絕不能說。

今開庭由原告律師代表尤伯祥進行主詰問，他問「面對突發性重大新聞，行政院處理流程為何？」孫回答，這個問題太攏統，他無法回答，由於太陽花事件新聞非常多，要花3天時間找資料太浪費大家時間，他也不記得當時是接獲誰的通知。

對於孫在記者會上及新聞稿中多次以「院長」為主詞發言，提到「院長」表示要加派警力依法強制驅離等事情，還呼籲媒體盡早離開一事，孫表示，他當時收到的訊息非常多，不記得是否為江親自指示，至於要媒體盡早離開並不是要媒體不要報導。

▲馬英九在庭上未做任何發言，庭後對於證人證述也未發表想法。（圖／記者孫于珊攝）

由於孫多次以「不記得」回答，甚至說「6年前的事誰會記得！」不禁令尤律師反諷「是忘記了？還是害怕想起來？」「在場被害人都記得！」孫則不甘示弱回應，「請律師態度好一點！」雙方針鋒相對，尤律師甚至要列他為「敵性證人」，審判長出面安撫，並向孫表示，「不是要你來吵架」，請他不要對峙，照實回答就好。

對於孫當時上電視節目《2100黑白相對論》時，提到2次江院長為了維持行政中樞不中斷，所做的「決定」是不得不一事，孫強調，他沒有說「江院長做驅離決定」，至於其他相關問題，他也回答，「對不起我笨，我不記得了」。

▲對於曾經的下屬孫立群的證詞，江宜樺庭後不願多作回應，僅說謝謝關心。（圖／記者孫于珊攝）

其他原告律師認為，對於江宜樺的部分，孫都稱不記得，但其餘部分都記得很清楚，明顯在迴避問題；郭皓仁律師更說，「江宜樺下令驅離」的決定是「佛地魔」，絕不能說，當時孫轉述江院長的意見，如今證詞又說他不記得是否為江所述，是否合理令人質疑。

孫立群庭後表示，時間真的太久了，他很多事情沒有辦法精確回答。對於被說是「佛地魔」一事，他也苦笑稱，「他要用情緒性的發言，我實在也沒有辦法」，身為國民義務出庭作證，就是講自己知道的，所以不能回答的、記不得的部分，就是照實說，記得就記得，不記得就不記得，「但我沒想到這樣回答會酸成這個樣子」。

▼孫立群無奈他的證述被酸「佛地魔」等語。（圖／記者孫于珊攝）

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