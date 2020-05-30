　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好想跟您打炮喔！房仲經理自曝「性慾滿滿」約上級開房…女協理撇曖昧情喊告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女孩,兩性,感情,職場。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲在房仲業工作的張姓女子指控，同事白姓男子常利用職務之便對她性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

在房仲公司擔任專案協理的張姓女子指控，同事白姓男子常利用職務之便對她性騷擾，不僅數次傳送不雅圖片，還會不時傳訊息，「我要是您男友，我一定會內射啊」、「好想跟您打炮喔」等話力邀開房間，長期下來她因忍無可忍決定提告。法院考量雙方財力，審結判白男須賠償張女80萬元。全案仍可上訴。

在台中不動產公司擔任經理的白男，常在工作中藉機騷擾張女，除了會不時用LINE傳送不雅圖片給她，還常常言語輕佻傳訊，「我太久沒作（做）愛，你要跟我做愛嗎」、「您親我一下，我就教您」、「我性慾滿滿隨時想跟妳嘿咻」、「我們直接去開房間」、「用您淫水來寫啊」等話，讓女方感到相當不舒服。

白男數度進攻下，張女認為自己被性騷、人格權受嚴重侵害，怒向法院提告，同時她也提出白男2019年業績1242萬的紀錄表示，扣稅後白男加年終年收總計為752萬元，故因此她要求償209萬元。

►想到卸妝就懶…這罐讓妳一「卸」成主顧

法庭上白男辯稱與張女過去有曖昧情愫，2人長期互動佳、更有多次出遊記錄，這些事同事們都知情。白男認為張女會提告，是因女方曾誤會他破壞她的仲介服務，事後離職又輾轉聽到他婚姻生活另生仇恨所致，同時他也指出張女提供的訊息證據並沒有記載詳細日期，懷疑她有刪減前後對話。

台中地院審理時張女否認雙方曾有曖昧情，法官勘驗對話紀錄後認為，白男若認為張女提供的對話不完整、不連續，大可自行提出事證，但既然沒拿出相關事證，對此認定他性騷擾行為屬實，審酌雙方經濟狀況後，判白男賠償張女80萬元較為適當。全案仍可上訴。

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
川普「制裁中國6大措施」一次看懂！　這些優待全沒了
莎莎罕見解放比基尼「深溝全看光」！　濕身狂露三角泳褲
CNN總部遭示威者瘋狂破壞！　女記者連線一半被射胡椒彈
家樂福全台將開賣醫療口罩！　「5片一包」價格出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

這不是你！「喝酒臉會變黑啊」通緝男冒名　狼狽竄田被壓制

驚險影片曝！打火兄弟攀梯訓練3m高跌落　才從花蓮轉調來！傷勢要微創動刀

好想跟您打炮喔！房仲經理自曝「性慾滿滿」約上級開房…女協理撇曖昧情喊告

嘉義市2白車「頭對頭」撞擊　各自旋轉180度「尾對尾」…2人傷

通關密語「找阿中拚經濟」　天九牌職業賭場復工不忘順時中

快訊／衝上人行道！信義區賓士S400「撞進停車場」波及5車　3人受傷

3度激情交纏！人夫指定「穿丁字褲」　正宮抓包怒告…小三淚崩：我是肉身還債

台南男暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」　法院判無罪！原因曝光

解放軍模擬演練想攻占　海巡署宣布「新艇進駐東沙島」加強戰力

獨／一台要價150萬！消防新生力軍「砲塔機器人」　樹林回收場火警首次實戰

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

穿搭大改造！萌嬤變身18歲少女　狂秀低胸火辣身材...兒嚇傻腿軟

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

這不是你！「喝酒臉會變黑啊」通緝男冒名　狼狽竄田被壓制

驚險影片曝！打火兄弟攀梯訓練3m高跌落　才從花蓮轉調來！傷勢要微創動刀

好想跟您打炮喔！房仲經理自曝「性慾滿滿」約上級開房…女協理撇曖昧情喊告

嘉義市2白車「頭對頭」撞擊　各自旋轉180度「尾對尾」…2人傷

通關密語「找阿中拚經濟」　天九牌職業賭場復工不忘順時中

快訊／衝上人行道！信義區賓士S400「撞進停車場」波及5車　3人受傷

3度激情交纏！人夫指定「穿丁字褲」　正宮抓包怒告…小三淚崩：我是肉身還債

台南男暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」　法院判無罪！原因曝光

解放軍模擬演練想攻占　海巡署宣布「新艇進駐東沙島」加強戰力

獨／一台要價150萬！消防新生力軍「砲塔機器人」　樹林回收場火警首次實戰

大同市場派出招　黃國昌臉書發文要小股東「電子投票」

和平區長林建堂收賄背信撤職8月補選　民政課長古志偉代理

8點檔女演員摔跤！玄鳳鸚鵡「連滾3圈」跌超慘　網全氣炸：不尊重生命

力挺消防局第一線防疫人員　廠商「及時甘雨」贈3000 件隔離衣

這不是你！「喝酒臉會變黑啊」通緝男冒名　狼狽竄田被壓制

侯友宜挨批「跟韓國瑜一樣」：感謝議員滿滿的指導

驚險影片曝！打火兄弟攀梯訓練3m高跌落　才從花蓮轉調來！傷勢要微創動刀

跟風投資凶宅倒栽蔥！「北市第一凶」頂樓同戶　前手賺92萬、他轉賣慘賠

LIVE／阿中部長今天遊台南　指揮中心13:00說明

張菲媳原來超有料！墾丁海邊破尺度解放「掉出巨胸型狀」　老公視角掀暴動

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

社會熱門新聞

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

少女被性侵5天後自殺　高院改判乾哥5年半

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

通姦罪掰了！律師「6種人受益最大」

全台首宗開鍘法辦情色直播主　SWAG背景好複雜

「東區ZARA」前拍SWAG　直播主自豪解成就

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

高消車禍1死4傷106天後再傳意外　隊員攀3公尺梯重摔骨折

永和外籍男遭割脖分屍！辦案警回家秒昏：死者出現了

「ZARA野戰」SWAG正妹起底　小隻馬生財有道

台南某國小校長中午就醉了！目擊者：不是第一次

男為溫飽拾荒引火災遭押　父逝欲奔喪遭駁回

鹿草分監女子受惠迅速釋放出監

更多熱門

相關新聞

高雄OL淚控科技總裁是狼！

高雄OL淚控科技總裁是狼！

高雄某科技公司的女職員指控，許姓總裁不斷對其進行性騷擾，特別是5年前與其獨處辦公室談公事時，「他順勢將手伸進我衣服摸胸，還摸到我乳頭」，當下嚇得立刻將他推開且咬了一口，結果就被調道屏東分公司。除此之外，其他女員工也有被性騷擾的經歷，高雄地院日前作出判決。

買方不再出芭樂價！5月六都交易量「磨合到位」平均月增2成

買方不再出芭樂價！5月六都交易量「磨合到位」平均月增2成

色主任「揉胸強吻」女房仲　她裝醉嘔吐逃一劫

色主任「揉胸強吻」女房仲　她裝醉嘔吐逃一劫

他6年前硬上繼女逼輕生　酒醉想再染指小女兒…遭妻勒斃

他6年前硬上繼女逼輕生　酒醉想再染指小女兒…遭妻勒斃

小一女童控襲胸　男師結局大逆轉

小一女童控襲胸　男師結局大逆轉

關鍵字：

性騷擾變態房仲仲介開房間經理協理

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／川普宣布：終止與WHO關係

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

成龍率2600人挺港版國安　名單驚見徐熙媛

羅志祥IG隔35天正式發文了！　「特別感謝2個人」

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

應采兒生下第2胎！親自報喜：一家四口，感恩♥

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

涼菸、晶球要消失了！衛福部《菸害防制法》禁賣

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面