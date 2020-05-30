好想跟您打炮喔！房仲經理自曝「性慾滿滿」約上級開房…女協理撇曖昧情喊告

▲在房仲業工作的張姓女子指控，同事白姓男子常利用職務之便對她性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

在房仲公司擔任專案協理的張姓女子指控，同事白姓男子常利用職務之便對她性騷擾，不僅數次傳送不雅圖片，還會不時傳訊息，「我要是您男友，我一定會內射啊」、「好想跟您打炮喔」等話力邀開房間，長期下來她因忍無可忍決定提告。法院考量雙方財力，審結判白男須賠償張女80萬元。全案仍可上訴。

在台中不動產公司擔任經理的白男，常在工作中藉機騷擾張女，除了會不時用LINE傳送不雅圖片給她，還常常言語輕佻傳訊，「我太久沒作（做）愛，你要跟我做愛嗎」、「您親我一下，我就教您」、「我性慾滿滿隨時想跟妳嘿咻」、「我們直接去開房間」、「用您淫水來寫啊」等話，讓女方感到相當不舒服。

白男數度進攻下，張女認為自己被性騷、人格權受嚴重侵害，怒向法院提告，同時她也提出白男2019年業績1242萬的紀錄表示，扣稅後白男加年終年收總計為752萬元，故因此她要求償209萬元。

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法庭上白男辯稱與張女過去有曖昧情愫，2人長期互動佳、更有多次出遊記錄，這些事同事們都知情。白男認為張女會提告，是因女方曾誤會他破壞她的仲介服務，事後離職又輾轉聽到他婚姻生活另生仇恨所致，同時他也指出張女提供的訊息證據並沒有記載詳細日期，懷疑她有刪減前後對話。

台中地院審理時張女否認雙方曾有曖昧情，法官勘驗對話紀錄後認為，白男若認為張女提供的對話不完整、不連續，大可自行提出事證，但既然沒拿出相關事證，對此認定他性騷擾行為屬實，審酌雙方經濟狀況後，判白男賠償張女80萬元較為適當。全案仍可上訴。

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