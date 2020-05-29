迎接後疫情旅遊新高峰　台東旅宿業結合「吳神父」推套裝行程

▲▼台東知名飯店及旅宿業熱情參與媒合會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為迎接後疫情旅遊新高峰，台東縣政府於29日下午在台東糖廠園區「邸Tai Dang創生基地」辦理產業媒合會，連結台東在地農、文、旅、學的資源，共推疫情後台東觀光新面向。會中，特別邀請易遊網公司陳甫彥董事長，以及在地業者近60家台東旅宿業者及在地體驗活動業者進行串聯。

今年更結合吳若石神父推動成立全人協會，共同打造台東成為「足體養生原鄉」，媒合會現場初步已完成吳若石神父足部療法與易遊網股份有限公司、台東桂田喜來登酒店林育葳總經理、旅人驛站、娜路灣大酒店、禾風新棧度假飯店、晨光藝旅連鎖旅宿集團、途中台東青旅、花園玫瑰民宿，未來共同推動套裝行程。現場更特別安排神祕嘉賓「阿鴻上菜」陳鴻為台東縣旅宿業者加油打氣，共同迎接後疫情旅遊新高峰。

媒合會共有山下生活（山線小旅行）、旗遇海味（成功小旅行）、阿朗壹部落廚房（南迴部落小旅行）、南島秧滿田（米食體驗）、粨發粨粽阿粨專賣店（原民阿粨體驗）、綠島深層海鹽舖（深層海鹽手作體驗）、阿度蘭阿米斯文化協進會（都蘭小旅行體驗）、響嚮台東（農事體驗活動）等多家優質業者參加媒合，現場也擺設各家主打的特色產品，期待在後疫情時期，能整合、媒合台東在地業者，共同迎接後疫情旅遊新高峰，推島內出國的旅遊新概念。

▲▼在地特色小旅行、手作體驗服務業者介紹產品、合作項目、優惠與折扣。

今年除規劃新鮮有趣的台東在地體驗、台東特色小旅行課程，透過深度式的課程參與，也規劃本次媒合會的宣傳助力，由內而外串連起觀光產業之點線面，讓台東的美好，形成大聯盟的力量！

產業媒合會活動邀集台東在地特色小旅行、手作體驗服務業者來到現場，詳細介紹產品、合作項目、優惠與折扣。此外，也將進行各種產品試吃與試體驗交流，如特色美食、足療體驗、旅遊導覽示範等。

歡迎旅遊服務業者、旅宿民宿業及體驗平台參與，促成日後台東特色遊程與體驗服務套裝。

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