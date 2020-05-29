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美海神巡邏機遭Su-35左右夾擊　「貼近機翼」美軍公布逼近照

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▲▼俄羅斯Su-35逼近美軍P-8A。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲俄羅斯Su-35逼近美軍P-8A。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者黃聖庭／綜合外電報導

隸屬美軍第六艦隊的一架P-8A「海神式」海上巡邏機26日在地中海飛行時，遭到兩架俄羅斯Su-35戰鬥機逼近，限制飛行動線，從美軍機上拍攝的照片顯示，這個距離相當近，已經可以看到戰鬥機駕駛員的輪廓。美軍表示，這種不安全的飛行在這兩個月以來已經是第三次。

▲▼俄羅斯Su-35逼近美軍P-8A。（圖／路透社）

▲照片中可以清楚看到戰鬥機駕駛員。（圖／路透社）

根據美國海軍新聞稿指出，一架P-8A於26日在地中海國際水域飛行時，遭到兩架俄羅斯Su-35攔截，並同時飛行在P-8A機翼兩側，時間持續長達65分鐘，「非常不安全而且不專業」。

美軍表示，Su-35飛行員違反國際飛行規則，危害兩架飛機的飛行安全，「我們希望確遵守1972年通過的《防止公海事故協定》(INCSEA)，避免空中碰撞的可能性。」

▲▼P-8海神式海上巡邏機,P-8A。（圖／路透社）

▲P-8A。（圖／路透社）

P-8巡邏機是由波音以737-800客機為基礎，所設計生產的軍機，取代舊型P-3C「獵戶式」（P-3 Orion）；主要用途為海上巡邏、偵察與反潛作戰，機上配置有5個內置與6個外置武器掛載點，可搭載反艦飛彈、Mk 46型魚雷、深水炸彈，攻擊地面單位可使用AGM-65小牛飛彈。

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