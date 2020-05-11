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自動AI跟著F-35飛　澳洲「Loyal Wingman」無人機亮相

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▲▼Loyal Wingman無人機。（圖／翻攝自波音官網）

▲Loyal Wingman無人機。（圖／翻攝自波音官網）

記者黃聖庭／綜合報導

波音推出最新型AI無人機「Loyal Wingman」，首架將交付澳洲皇家空軍使用，最大特點是能自主飛行，不需要戰鬥機駕駛員再分心去操控，未來可望成為F-35、超級大黃蜂的最佳助手，執行更多元的作戰策略。

根據波音新聞稿，Loyal Wingman裝有波音獨有的「空中編隊系統」(Airpower Teaming System) ，以人工智慧的方式，跟隨F-35，F-18E/F等戰機飛行，執行偵查、防禦等任務。

▲▼XQ-58A女武神。（圖／取自美國空軍官網）

▲XQ-58「女武神」 (Valkyrie)。（圖／取自美國空軍官網）

Loyal Wingman原型機進入測試階段，預計今年進行首飛。根據《防務新聞》(Defense news)報導，Loyal Wingman長度11.5公尺，飛行範圍為3700公里，機頭可改裝特定任務感測器；波音並沒有透露這架飛機的價格，可能要與克拉托斯公司(Kratos Defense)的XQ-58競爭，維持成本策略。

澳洲總共訂購3架，是波音公司在美國以外最大的無人飛機投資，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)信心滿滿表示，「這對我們澳洲國防創新是個重要的里程碑，它將擁有未來保護國家與盟友的關鍵能力。」

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