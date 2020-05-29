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蘋果續稱霸穿戴市場！　首季出貨2120萬件、海放亞軍小米一倍

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▲▼PRODUCT（RED）　Apple Watch。（圖／取自9TO5Mac）

▲可穿戴市場仍由蘋果領先群雄。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在可穿戴市場如日中天，根據IDC的報告顯示，今年第一季出貨了2,120萬件產品，佔總業績的29.3％，相較於去第一季增長了1,330萬件，佔市場比例的23.7％，較去年同期增長59.9％。即使Apple Watch因為供應鏈出現問題，導致出貨量下降，但Beats和AirPods系列產品的迅速成長，蘋果仍然取得了不錯的成績。

由於許多人在家工作的關係，市場對於耳機產品有了更高的需求，消費者精緻的視聽設備也有更高的要求，許多人被迫在家工作，需要保持在與手機和AI助手連接的同時，能夠降低周圍的噪音，使他們提高生產力。

▲▼。（圖／取自IDC）

▲2020年第一季各品牌可穿戴市佔率。（圖／取自IDC）

小米今年第一季出貨了1,010萬件可穿戴設備，佔市場比例的14％，緊追在蘋果之後，而三星、華為和Fitbit則分居三到五名。2020年第一季，全球可穿戴設備出貨量較去年同期成長29.7％，達到7,260萬件。

蘋果預計在今年晚些時候推出首款入耳式耳機「AirPods Studio」，估計可穿戴設備的出貨量會進一步增加。

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蘋果財報優於市場預期　重點一次看懂！
Apple Watch去年賣出3100萬支、年增36%！　超越瑞士鐘錶產業總銷量
IDC看好蘋果穿戴裝置未來4年強勢！　AirPods今年熱賣1.39億副

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