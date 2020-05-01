蘋果財報優於市場預期　重點一次看懂！

▲蘋果公布最新財報。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

蘋果週四（30日）公佈 2020 會計年度 Q2 財報，在全疫情肆虐期間，受到數位服務和可穿戴裝置銷售強勁提振，上季營收仍成長1%，整體表現超乎華爾街預期。

蘋果營收成長1%，來到583億美元，不如1月份發布的最初預測範圍630億美元至670億美元，獲利則下滑3%至112.5億美元，每股盈餘2.55美元，仍優於預期 2.26 美元。

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iPhone 營收 289.6 億美元，優於預期 284 億美元，但比去年同期衰退約7％。

服務營收成長17%至 133.4 億美元，優於預期 129 億美元，也是歷來最佳成績。

Mac和iPad營收分別為 53.5 億美元和 43.6 億美元； 可穿戴設備、家庭和配件營收為 100.1 美元；

罕見本季不發表財測，預告iPhone 第三季表現將比第二季更糟

毛利率為 38.4%，優於去年同期的37.6％。另外，因疫情的不確定性，蘋果沒有發布本季財測，為逾十年來首見，但宣布將庫藏股計畫提高500億美元，並且調高季度派息，自每股 0.77 美元提高至 0.82 美元。目前現金儲備達 1,928 億美元。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示，與去年同期相比，iPhone 第三季表現將比第二季更糟。對於 iPhone 和可穿戴設備部門，預計第三季營收將比第二季更差，但在 iPad 和 Mac 上，預計第三季營收將較去年同期有所改善。

可穿戴設備業績表現亮眼

在疫情險峻期間，蘋果可穿戴部門表現亮眼，第二季該部門營收達 63 億美元，高於去年同期 的 51 億美元，優於華爾街預期，並且已超過 Mac（53.5 億美元）和 iPad （43.6 億美元）的營收。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，儘管新冠肺炎帶來前所未有的全球影響，但我們很驕傲地宣佈，受服務和可穿戴設備創紀錄營收推動，蘋果本季實現了營收增長。

大中華區營收下滑，但4月份已經改善很多

此外，疫情衝擊了蘋果的供應鍊和銷售，蘋果在大中華地區營收上季下滑約7.6億美元至 94.6 億美元，沒有預期來得嚴重。

庫克表示，當封鎖於1月底生效時，看到 2 月份需求急劇下降，3 月份需求有所增加，4 月份甚至改善更多。中國大陸銷售正朝著正確的方向前進。因此樂觀看待。