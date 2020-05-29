冷氣「i乾淨」自己洗澎澎！　禾聯空調推貼心功能幫你省荷包

▲禾聯空調擁有多種產品系列，且提供許多貼心的附加功能，環保又節能的冷氣，受到民眾喜愛。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

又到了炎熱的夏天，家裡的冷氣該怎麼挑呢？吹的涼爽是基本，但各種附加功能也相當重要，我們邀請到3C達人，跟大家分享選購冷氣的秘訣，幫你顧好荷包，好好清涼一「夏」！

▲3C達人藥師吉米分享選購冷氣的秘訣。（圖／記者吳杰澄攝）

3C達人藥師吉米表示，「選購冷氣時，首先要先看坪效，選擇適合自己坪數大小的冷氣，再來就是我覺得環保非常重要，當然有人可能會說不要吹冷氣最環保，但我們可以在舒適性與環保之間取得一個平衡點，我們可以選擇環保冷媒的冷氣、比較節能的冷氣」。

註：冷氣適用坪數請聯繫專業安裝人員現場評估。

▲▼禾聯空調採用新一代R32環保冷媒。（圖／記者吳杰澄攝）

禾聯空調採用新一代R32環保冷媒，且研發出環保又節能的「超一級變頻空調」領域，希望能幫民眾省荷包！3C達人藥師吉米說：「禾聯空調擁有多款變頻冷氣，甚至還推出『超一級變頻』，如果家裡空間比較大，或者是商用空間的話，就可以選擇超一級變頻的冷氣，因為根據數據顯示，它一年最高可省下1萬元電費」。

▲▼禾聯空調提供多種貼心的附加功能。（圖／禾聯提供）

禾聯空調擁有多種產品系列，提供許多貼心功能，像是透過「i乾淨」自動清洗，開啟「芬多殺菌」，幫你去除空氣中惱人的異味，另外還有智慧雲端機種，只要拿起手機，就可以隨時偵測室內PM2.5的濃度，3C達人藥師吉米說：「禾聯空調提供許多附加功能，真的很貼心」。

▲▼環保又節能的禾聯空調，受到民眾青睞。（圖／記者吳杰澄攝）

民眾盛先生分享，「我在選冷氣的時候，比較在意省電度，那像禾聯的冷氣，它的能源效率是一級，這樣一整年下來，我可以省下滿多錢，另外它還有一些除濕或是空氣清淨的功能，因為自己本身有過敏，所以這些功能還滿吸引我的」。想要不傷環境、不傷荷包，好好清涼一「夏」嗎？那就趕快挑選最適合自己的空調！

註：各項功能請按原廠實際系列機型為準。