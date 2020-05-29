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美英澳加攜手聯合聲明：港版國安法破壞一國兩制

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▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,投票,拍手。（圖／記者任以芳攝）

▲中國強推「港版國安法」引爭議。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

中國強推「港版國安法」引爭議。美國、英國、澳洲及加拿大28日發表聯合聲明，對北京行徑表達深度關切。聲明表示，該法恐破壞「一國兩制」、提高香港政治犯罪遭起訴機率，並加劇社會分歧。

中國13屆全國人大代表會議28日下午以2878票贊成，1票反對、6票棄權，通過備受關注的「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」。

草案審議前一天，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）才大動作向美國國會認證，香港已不再擁有高度自治，因此不符合美國法律下的特殊待遇。這意味香港獨立關稅區地位、香港商品所享有的最惠國待遇等，恐遭美方取消。

美國國務院28日發通知表示，美國聯合澳洲、加拿大及英國3個國家，針對香港情勢發表聲明。聯合聲明指出，香港已然發展成一座自由堡壘，香港的繁榮及穩定涉及國際社會重大與長遠利益。

聲明表示，由北京當局直接在香港實施國安法，而非透過「基本法」23條下香港自身的機制來處理，這恐削減香港人民自由，且大幅度侵蝕香港自治及促使其繁榮發展的體制。

聲明說，中國推動「港版國安法」的決定，直接牴觸北京在具法律約束力、聯合國登記在案的「中英聯合聲明」原則底下的國際義務。

聲明強調，「港版國安法」恐破壞「一國兩制」制度、提高香港政治犯罪遭起訴的可能，並削弱包含「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」等保護香港人民權利的既有承諾。

聲明也指出，北京行徑可能加劇香港社會現存巨大分歧，他們對此感到十分擔憂，而這部法律無法在香港建立相互理解或促使和解。

聲明強調，要讓香港從過去一年所經歷緊張情勢、動盪中恢復的唯一方式，就是允許香港人民享有他們獲允諾的權利及自由，藉此在香港社會內部重建信任。

聲明表示，在世界專注於應對全球大流行病之際，需要仰賴人民對政府有更深信任及國際合作，「但北京這項史無前例的舉措恐會造成反效果」。

聲明最後強調，在香港穩定繁榮遭到「港版國安法」危及之際，他們呼籲中國政府與香港特別行政區政府及香港人民合作，找出一個相互包容的方案，能夠履行中國在「中英聯合聲明」下的國際義務。

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