首班水果類包機啟航　30公噸玉荷包荔枝、愛文芒果直送日本　

▲輸日等級荔枝。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

為了協助國產荔枝及芒果順利銷往日本，農委會輔導台灣蔬果輸出業同業公會與中華航空公司達成協議，以「包艙」方式提供固定艙位供台灣水果輸銷日本，首班水果包艙貨機於今（26日）啟航，載著30公噸玉荷包荔枝及愛文芒果直飛日本。

農委會表示，台灣荔枝滋味酸甜均衡、果核小且果肉飽滿，深受日本消費者喜愛，去年外銷達103公噸，金額約新台幣3千萬元，其中銷往日本為99公噸，占外銷總量96%。我國銷日愛文芒果外表鮮艷、皮薄肉質細嫩、口感香甜且多汁，獲選為日本消費者最愛的台灣產品之一，去年芒果外銷日本657公噸，金額約1.6億元。

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▲輸日芒果經防檢局檢疫人員檢查。（圖／農委會提供）

今年受疫情影響，為確保海外訂單及持續經營既有市場，農委會表示，今年除了提供芒果及荔枝等水果海外拓銷獎勵外，同時依循花卉包艙模式，輔導台灣蔬果輸出業同業公會與中華航空公司達成「協議包艙」（類包機），以穩定航空貨運的艙位與成本；經過各方協商與努力，每周二、三將由華航提供2班固定貨機艙位，載著台灣荔枝及芒果直飛日本成田機場，確保日本消費者享受到新鮮直送的臺灣幸福水果。

農委會說明，本次計有5家外銷業者參與水果首班包艙，荔枝及芒果分別為20公噸及10公噸，合計30公噸，至6月底止每周二、三也將持續有台灣水果直航出口日本，以穩定國內農民收益。

