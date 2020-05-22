空調、冰箱這樣挑　通路商教你4大精省攻略

▲燦坤教你空調、冰箱4大精省攻略。（圖／燦坤提供）

記者邱倢芯／台北報導

夏天已經悄悄報到，想必已經有許多人開始物色新空調與冰箱，但是空調與冰箱要怎麼挑、有哪些購買前要注意的眉角，才能最省錢？燦坤就教了4大精省攻略，要讓你省荷包！

攻略1：挑空調留意室內坪數

選購空調時無從下手？燦坤建議，購買空調初步可以坪數來選擇，冷房噸數的計算公式為：坪數X 450Kcal/hr(一坪所需之冷房能力)，若房間位於頂樓或是有西曬情形，冷房能力需再多20%。若冷氣噸數不夠使冷房的效果不彰，造成有開空調卻還是很熱的情況，反而更浪費電。



攻略2：變頻省電費、定頻易保養

變頻與定頻空調的選擇則可取決於是否常使用空調。若長期待在室內空間，選擇可靈活調整冷氣輸出的變頻空調為佳，溫度不會忽冷忽熱；而定頻空調的優點則是相當耐用，不論維修、清潔、換冷媒等費用皆較為親民。



攻略3：空調加電扇 雙機組合打造激省涼夏

除了選購空調外，將電扇擺在冷氣受風處可加強室內空氣循環，降溫速度更快效率也更好，輕鬆達到省錢效果。



攻略4：老舊家電成耗電大敵 宜盡速汰換更新

若家中空調、冰箱已使用超過十年，雖省下汰舊換新費用，但卻可能付出高額電費。燦坤建議可換購能源效率第一級的機種，還能搭配政府節能補助省更多。

另外，燦坤也同時建議空調每隔2至3年，需進行專業清洗保養，以延長空調壽命。此外，備有智能節電功能的冰箱，可以依生活狀態調節溫度，更為省電。



而除了民眾關心的選購教戰外，燦坤也攜手各大品牌祭出購買指定空調享多重好禮優惠，讓消費者輕鬆省荷包，再透過燦坤安裝服務，由專人免費場勘評估及現場安裝測試，讓購機更有保障。

燦坤亦提供購買冰箱、洗衣機可享5年免費保固，加價1,999元再升級延長為７年保固的服務。加上其他家電如調理機、指定電視等9折優惠，完整服務滿足消費者需求。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招