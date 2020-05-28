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港版國安法「只有他1票反對」...神秘人身分曝光！　陸網：拖出去斬了

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▲▼中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

▲中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法今（28）日下午在全國人大會議表決通過，2818票同意，1票反對，6票廢票，以及1票未按鈕。雖然採用的是匿名投票，現在陸網傳出，投下1票反對票的人是香港人大代表田北辰。

港版國安法通過後，許多大陸網友紛紛好奇誰是那唯一的反對者？許多大陸網友紛紛指出是田北辰，「田北辰我不知道留著有什麼用，為何不拖出去斬了，這垃圾對我們崛起除了搗亂之外有雞用，斃了吧」、「不可無知學戊戍，七個拖出去 斬」、「田北辰，25仔」。

▲香港人大代表林北辰。（圖／翻攝自林北辰臉書）

▲香港人大代表田北辰。（圖／翻攝自田北辰臉書）

由於田北辰在人大會議前就曾表示反對，將草案內容改成「行為和活動」存有問題，認為針對「行為」的規範較適合香港，已向大會表達個人意見，並已記錄在案。

田北辰雖然是親北京的建制派，但是少數反對港版國安法的。他也指出，大陸活動較少出現突發事件，但香港的狀況不同，有時一個活動會有許多意料之外的情況，有些市民參加合法遊行，但旁邊若有人突然做出危害國家行為，可能因此走避不及，因此設法不公道。

港版國安法的正式名稱為「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」，主要訴求包含，不可顛覆國家政權、分裂國家、外國和境外勢力干預香港事務、恐怖活動；香港特定期向中央人民政府提交報告。

▲大陸網友傳出投反對票的是田北辰。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友傳出投反對票的是田北辰。（圖／翻攝自微博）

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