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動員東森集團5,000個家庭走出去！ 王令麟鼓勵員工「平日計畫性休假旅遊」

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▲▼總裁與東森集團青年軍座談會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲率先喊出「不裁員、不減薪」，疫情趨緩，東森集團總裁王令麟也鼓勵員工安排「平日計畫性休假旅遊」 。（圖／記者徐文彬攝）

記者彭懷玉／綜合報導

為「後疫情時代」做好充電再出發的準備！東森集團總裁王令麟26日表示，在疫情最嚴峻期間，集團率先喊出「不裁員、不減薪」，讓員工可以安心工作有保障，現在疫情趨緩，集團也鼓勵員工安排「平日計畫性休假旅遊」，希望台灣每個角落都能看到東森人，也讓全集團近5,000名員工的家庭「為提振國內旅遊消費貢獻應盡的責任」。

王令麟指出，隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前就率領「防疫五月天」到墾丁，示範兩天一夜的「樂活防疫旅遊」，顯然當前振興經濟、重啟旅遊、提升消費已成當前最重要的課題，由於「消費市場與景氣緊密連動，如果能鼓勵民眾願意消費，就能驅動經濟正向的運轉循環」，而伴隨著民眾休假旅遊所帶來的，就是餐飲、住宿、交通等觀光旅遊的各種周邊經濟效益。

請繼續往下閱讀...

王令麟強調，從年初就被宅在家的國人，也期盼有機會能走出門，「我最近還特別經過大安森林公園，看到滿滿的民眾，真的一點都不誇張，公園內的狗狗至少有1,000隻，每個小朋友都是尖叫聲和笑聲。」

▲南投浮田金針花海。（圖／記者陳涵茵攝）

▲國人在疫情趨緩後有機會出門走走。圖為南投浮田金針花海。（圖／記者陳涵茵攝）

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲花東空氣新鮮、美麗海岸是許多人國旅的首選。（圖／記者賴文萱攝）

他笑著說，看到這麼多寵物犬與小朋友在草地上奔跑，第一個感覺就是「大家都悶太久了」，真的需要靠休閒來調劑身心，所以才想是否該與國內各大旅遊、住宿、餐飲業者洽談，讓東森集團員工優先、優惠的享受這些觀光旅宿，既讓員工能休假充電，又可帶動國內的旅遊經濟產業鏈。

受國際疫情延燒，衝擊整體的經濟發展，近半年來，全台消費減少，商家業績不振，影響數萬人生計，東森多年來深耕在地、善盡企業社會責任，並持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命。王令麟日前更宣布將釋出500名職缺，廣邀各界好手加入東森幸福企業，挑戰高薪與優渥獎金。

此外，東森購物並持續響應政府促進在地農產消費的政策，電視購物強打「東森農場」系列，嚴選台灣在地優質農產品，帶動農產結合多元平台行銷趨勢；東森購物網 ETMall更率先業界與政府合作，接續推出「新北專區」與「台北店家到你家」計畫，協助全台業者拓展虛擬通路商機，並提供全體會員更多優質且多元的產品，締造雙贏，持續打造「最有溫度」的平台。

▲▼長榮航空路跑,王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟（中）鼓勵員工安排「平日計畫性休假旅遊」，希望台灣每個角落都能看到東森人。（圖／記者徐文彬攝）

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