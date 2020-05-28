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陽大附醫爆護理界「洪仲丘」案？護理師出面控遭霸凌毆打　院方回應了

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▲▼化名「小竿」的陽醫護理師（戴黑帽）到陽醫，指控遭職場霸凌。（圖／記者游芳男翻攝）

▲化名「小竿」的陽醫護理師（戴黑帽）到陽醫，指控遭職場霸凌。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

要真相反霸凌！化名「小竿」的陽醫護理師28日下午到陽醫，抗議指控3年來被一名護理長霸凌，4月27日還被打傷，聲援的台灣基層護理產業工會更強調是護理界「洪仲丘」案。遭指控的護理長尚無回應。陽醫強調，公正、公平、公開調查此案，這樁雙方互控傷害及恐嚇案，將尊重司法調查結果，但如有不實指控，影響院方信譽，將保留法律追訴權。

▲▼化名「小竿」的陽醫護理師（戴黑帽）到陽醫，指控遭職場霸凌。（圖／記者游芳男翻攝）

聲援陳抗化名「小竿」陽醫護理師的台灣基層護理產業工會指出，「小竿」在陽醫新民院區任職3年來，飽受一名護理長言語霸凌，多位護理人員多次向院方反映但未遭受理，日前變本加厲，這名護理長動手傷害「小竿」，導致她鼻樑、下巴、後頸部多處留有抓傷、挫傷、撞傷痕跡，事後院方不僅沒客觀調查、積極協助被霸凌者，更聽信這名護理長單方說詞，栽贓「小竿」破壞監視器，甚至對「小竿」提告毀損，「小竿」至今飽受身心折磨，住院治療，更暴瘦6公斤。

「小竿」也表示，因此案讓她身心崩潰。而工會認為此案儼然是基層護理產業的洪仲丘案，才向院方陳抗，終止職場霸凌，並要求院方應撤銷毀損公物的告訴、懲處霸凌者，且這名護理長要公開道歉。

陽醫澄清，呼吸照護病房4月27日上午發生同仁爭執事件，知悉後第一時間即啟動員工關懷及了解事件過程，然雙方各自主張，但任何事件的發生必定有正反兩方面，公平而嚴謹的查證程序是絕對必要的，而有關雙方傷害及恐嚇部分，院方亦尊重雙方當事人決定，由雙方各自提出告訴，另期間院方監視器、電腦主機、電話等遭破壞，因涉及公物毀損，院方業已報案，目前案件將靜待司法調查結果。

陽醫指出，護理師所言工作遭受不平對待一節，本院在4月27日前確實並無接獲任何申訴反應。本院依職業安全衛生法及相關規定，設有員工關懷小組、員工申訴檢舉信箱及訂有「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，並公告其相關申訴方式，申訴管道暢通。

當4月27獲知呼吸照護病房發生爭執時，院內有關單位已立即積極處理，分別於4月28日及29日訪談雙方，並說明可提供心理諮商資源，同時院方也持續注意全體員工的心理狀態。

院方更在事件發生後，於4月30日及5月8日皆有當面向家屬說明，承諾以公平、公正、公開的態度調查真相，希望能釐清爭議，以維持雙方勞動權益。而因全案已進入司法程序，將尊重司法調查結果；至於勞工權益部分，於5月26日宜蘭勞工局會同衛生局業已到院訪查；另院內行政調查部分，已成立專案調查小組並完成調查，將召開人事甄審考績委員會秉公處理。

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