謠傳罷韓留「投票通知單」可當投票證據？中選會：與計票無關





▲韓國瑜 。（資料照／記者洪正達攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票6月6日舉行，通訊軟體上謠傳要市民「保留投票通知單，萬一開票數字不合，可以當證據自己沒去投票。」假訊息。對此，中選會駁斥，投票通知單與計票無關。

中選會說明，投票通知單載有投票人投票所地點及投票人名冊之頁次與號次，是便利工作人員查對投票人名冊，確認投票資格並發給罷免票，投票人如未攜帶投票通知單，工作人員仍會依據國民身分證上的戶籍地址查對投票人名冊，發給罷免票，因此，投票通知單與計票並無任何關聯。

中選會指出，6月6日的罷免投票選務，中選會係主管選委會、高雄市選委會則是主辦選委會，中選會及所屬選委會向以公平、公正、公開辦理選舉及罷免，開票完畢後即宣布各該投票所之開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至高雄市選情中心計票系統。

中選會提到，整個開票過程，全程都有監察員在場監督開票作業，亦允許民眾在開票時予以錄影，過程相當嚴謹且公開透明，6月6日的罷免案選務即會依此程序及相關規定辦理。

中選會強調，選舉、罷免及公民投票都是台灣民主精神重要的一環，不論立場為何，都應更尊重，民眾也不該隨意散播不實謠言，影響投票進行。