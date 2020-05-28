神鬼交鋒真實版！美通緝犯躲台13年　化身「世界名廚」在大學開講

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科日前接獲AIT美國在台協會情資，一名在美國犯下商業竊盜、逃離監管等罪嫌的美籍嫌犯持友人的加拿大籍護照來台逃亡逾13年！警方和美國在台協會確認通緝犯真實身分為Christian Lee Taylor（44歲），T嫌來台後還犯下家暴案遭地檢署通緝；誇張的是，T嫌不僅化身廚具專家，還在高雄市某大型廚具廠上班，宛如電影「神鬼交鋒」劇情。

▲自稱世界名廚的通緝犯Christian Lee Taylorh曾受邀到嘉南藥理大學授課，但沒想到他居然是跨國通緝犯。（圖／翻攝嘉南藥理大學官網）

▲自稱世界名廚的通緝犯Christian Lee Taylorh曾受邀到嘉南藥理大學授課，但沒想到他居然是跨國通緝犯。（圖／翻攝嘉南藥理大學官網）

據調查，T嫌在台工作之餘還變身世界名廚，化名美食主廚Chris Taylor，聲稱自己畢業於美UCLA烹飪藝術學程，曾任知名餐廳The Eatery美式餐廳主廚，2016年創辦Jende Industries，並擔任Chef''s Roll Taiwan發起人；T嫌瞎掰自己資歷騙過私立嘉南藥理大學，並在該校擔任「大師講座躍進全球市場」講座老師，所幸刑事局2019年將他逮捕歸案，經在台服刑8月後，今年刑期服滿，5月將他遣送出境。





▲刑事局除暴特勤隊員在高雄逮捕自稱世界名廚的通緝犯Christian Lee Taylor。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科表示，台灣警方根據美國提供之資料顯示，T嫌涉嫌在美國加州違反商業竊盜罪及逃離監管罪等，遭美國加州法院發布通緝，他為免遭美國執法機關緝獲，遂於96年5月18日持友人提供的加拿大護照冒Patrick搭乘馬來西亞航空班機，自美國洛杉磯入境台灣。

▲刑事局除暴特勤隊員在高雄逮捕自稱世界名廚的通緝犯Christian Lee Taylor。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示。T嫌來台後躲在高雄苓雅區並承租舊公寓居住，他在台灣期間曾酒後毆打同居女友，涉違反家庭暴力防治法，遭台中地方法院發布通緝。經鎖定T嫌住處、工作公司地址，刑事局國際刑警在去年6月11日，與刑事局除暴特勤隊幹員4南下高雄，會同內政部移民署台中專勤隊、高市警局刑大幹員聯手將T嫌逮捕。

警方表示，由於T嫌持冒用加拿大護照入境，違反台灣入出國移民法，遭判處有期徒刑2個月，併前家暴案件判刑8個月，T嫌有期徒刑執行完畢後，美國在台協會核發緊急臨時旅行文件，台方順利於今年5月22日將T嫌遣送出境。美國聯邦法警局（US MARSHAL）亦於當晚於美國洛杉磯國際機場順利將T嫌逮捕到案並予羈押。

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