住家頂樓種28株大麻　桃園男辯防疫宅在家太無聊...警潑冷水：最少關5年

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎疫情造成台灣經濟景氣低落，桃園一名家境富裕的邱姓男子（35歲、無前科）索性宅在家研究大麻種植，利用自有透天厝頂樓加蓋處種植大麻，刑事局偵二大隊第一隊接獲線報行動，19日順利在桃園市邱男住宅頂樓查獲大麻活株28株、乾燥大麻成品32公克、電子磅秤、包裝袋、烘乾設備、種植及製造大麻工具1批，邱男落網辯稱因防疫宅在家只能玩股票「很無聊」，才會頂樓自建大麻農場，辯稱「種好玩的、並未出售牟利」。

▲刑事局19日在桃園市查獲邱姓男子利用自家頂樓種植大麻植栽。（圖／記者張君豪攝）

▲邱姓男子利用自家頂樓種植大麻植栽，並透過營養液、肥料加速大麻生長。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵二大隊表示：日前接獲線報，邱男在桃園自家透天厝頂樓種植二級毒品大麻植栽，且收成後打算烘乾出售，刑事局會同北市警信義分局、基隆市刑大隊偵三隊、桃園警中壢、桃園分局等單位組成專案小組，報請桃園地檢署翔股檢察官指揮偵辦。

警方持搜索票入屋起獲上述大麻植栽、乾燥成品，邱嫌被捕後向警方表示，他透過網路自學，種子利用影養液催生發芽，成長後再分株移植，利用水土耕法混用摸索出完整種植製程，並把頂樓規畫成大麻「幼苗區」、「成長區」、「花期區」高調種植大麻，不料尚未收成販售就引發鄰居檢舉。

▲刑事局19日在桃園市查獲邱姓男子利用自家頂樓種植大麻植栽，邱嫌種植技術精良，大麻植栽已經開花若收成乾燥可高價賣出。（圖／記者張君豪攝）

刑事局呼籲，大麻屬於法定二級毒品：根據毒品危害防制條例第4條第2項規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；第12條規定意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，可併科500萬元以下罰金。罰則相當重、警呼籲民眾切莫一時好玩栽種觸法。

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