民眾問爆2問題！口罩業者Q＆A重點一次看　無奈曝：一片2～3元回不去

▲業者透露，目前口罩回不去一片2～3元的時候。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站今（28）日報導《口罩解禁引爆商機！康那香訂單排到第4季 華新喊漲每片至10元》，一看到口罩將解禁，民眾難免緊張想搶購，也有諸多疑惑，像是價格、什麼時候能買、能買多少等等。口罩業者「Masaka-超淨新口罩」就在粉絲專頁貼文解惑，文中也致歉，「對不起，短時間2-3元的口罩真的盼不到了。」

「Masaka-超淨新口罩」在臉書貼文，「敲破碗的各位中午好～這幾天被問超過一千次的兩個問題，來一次跟大家解答」，首先是預計出貨時程，業者透露原本是6月底才開放，現在提前到6月1日，他們的確可以提前拿到徵用口罩，但大約只能開放30%～40%產能投入市場。

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因為生產需要時間，因此首批到貨預計是在6月7日至10日，「目前估計，2月訂購的6-8月拿到、3月訂購的8-10月拿到、4月訂購的10-11月拿到」。

接著談到預計價格，業者相當無奈，「這個部分是我們持續努力的東西。大約6/1左右會有定案。」透露幕前原物料的漲幅實在太大，以口罩濾材熔噴不織布為例，從一月120元/kg漲到目前超過1000元/kg，漲幅高達十倍；其他原物料像是表布、耳帶也都漲了3～5倍不等。

▲另一家口罩廠華新醫材董事長表示，解禁傳出後，公司電話爆量湧入，目前外銷接單及洽談中的客戶，包括美國2億片、日本2千萬片、歐洲3千萬片及香港1千萬片。（圖／記者唐詠絮攝）

業者表示，他們正持續跟原物料商溝通，但因為出口外國的售價是台灣的6倍以上，也只能盡量協商。超淨新口罩也在文中跟網友說明，他們後續有幾個可能作法，一是「如果已經付款的粉絲」有三種選擇：

a.如果原物料漲幅能控制，在小賠的狀況下，仍會出貨。

b.如果原料漲幅無法控制，如消費者同意補差價後，依訂購順序出貨。

c.如果原料漲幅無法控制，如消費者不同意補差價，直接退款給消費者。

如果沒有參與預購的話，就只能依照新價格，自行評估是否要購買。業者也用hashtag附註，「#除港澳及新加坡既有散客單。其餘外銷訂單今年全數不接，請勿再詢問，全力先顧台灣。」「#今年不接新的批發及盤商，全力支持既有合作通路。」

最後超淨新口罩則是3連致歉做結尾，吐露業者的無奈心聲，「#對不起，我們錯估原物料漲幅，3倍內可吸收，但真的不知道會漲10倍，比SARS還誇張。」「#對不起，原先說好要協商調控的原物料價，被一句『回歸市場機制』給終結了。」「#對不起，短時間2-3元的口罩真的盼不到了。」並承諾會在6月1日前公布價格。