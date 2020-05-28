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口罩解禁引爆商機！康那香訂單排到第4季　華新喊漲每片至10元

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▲華新口罩廠將再招募20名員工。（圖／記者唐詠絮攝）

▲口罩解禁引爆商機，業者積極招募員工因應產能需求。（圖／記者唐詠絮攝）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央宣布口罩徵用將在6月1日全面解禁，各家口罩廠商恢復自由買賣，其中康那香就透露目前訂單已經排到第4季，而華新醫材也提到公司電話接單爆量湧入，但受到疫情供需影響，口罩成本不斷往上漲，未來可能暴漲至每片10元。

口罩廠商康那香表示，政府原定徵收口罩時間到6月底，現在提前到6月1日起定量徵用800萬片口罩，雖然還沒有收到政府公文，但是已經接到不少電話訂單，並透露目前接單狀況已經排到第4季，更為了因應國軍支援退場，已經展開徵才計畫，預計再招募15名員工，維持原本的產能。

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康那香指出，現在口罩產能為每日86萬片、熔噴布每日達2噸，但是因為還不確定政府定額徵收的數量，因此還不知道有多少產能可以外銷，但是已經有接到歐洲、美國、日本、東南亞各國的訂單電話，只是針對客戶要求和價格在安排出貨的順序。

康那香進一步指出，原本政府是以平面醫療每片2.5元、立體口罩每片5元的價格徵收，現在受到疫情供需影響，再加上包裝、運輸等成本上升，因此預估口罩價格上漲是合理的狀況，而且現在等於是海外客戶都在排隊搶單，所以會依照價格來做接單調配。

▲▼口罩。（圖／路透）

▲中央宣布口罩徵用將在6月1日全面解禁，各家口罩廠商恢復自由買賣。（圖／路透）

另外一家口罩廠商華新醫材董事長鄭詠柱表示，口罩解禁傳出之後，公司電話爆量湧入，目前外銷接單及洽談中的客戶，包括美國2億片、日本2000萬片、歐洲3000萬片及香港1000萬片，還有駐外代表處及大使館積極洽談，因此公司也預計再招募20名員工，以因應接單需求。

鄭詠柱指出，華新醫材有2家生產廠，原本在疫情之前的日產能就超過20萬片，後來配合政府徵收每日22萬片，並在口罩國家隊機台投入後，加開產線從11條到17條，目前日產量已達70萬片，預計7月還可以再提高到日產百萬片。

價格方面，鄭詠柱指出，目前政府徵收口罩的價格為每片5元，未來外銷價格依市場機制可再提高，但是受到疫情供需影響，相關不織布、濾材、鼻樑線及耳帶等原物料成本飆漲，所以製作口罩光是成本就至少要7.5~8元左右，並強調現在賣5元都是賠本，未來售價可能暴漲至每片10元。

鄭永柱強調，政府實名制的部分同樣是每片5元，但是自由銷售將會同步進行，不過政府為確保民眾都能買的到口罩，針對市場上的口罩將會制定合理價格，避免廠商藉機炒作來哄抬物價，有助於穩定市場價格。

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