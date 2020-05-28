射程2000公里！地對地「雲峰飛彈」2021啟動量產　解放軍防空飛彈擺好擺滿

▲台灣成功試射射程2000公里的「雲峰飛彈」，也是首次承認雲峰飛彈的存在。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

中研院研發多年，射程可以達到1500~2000公里的地對地飛彈「雲峰中程飛彈」，在今年4月底已經試射成功，預計明年就會啟動量產計畫。雲峰飛彈的研發計畫，在前總統馬英九任內因為兩岸關係趨緩而擱置，經過了10年的時間才在總統蔡英文任內再度推動。

根據《上報》報導，雲峰飛彈在4月底，於屏東九鵬基地進行推進火箭飛行觀察，以及飛彈本彈新組件與系統整合試射，結果飛行狀況一切良好，下半年再進行全系統全彈驗證後，2021年將正式編列預算進行射程1500公里的雲峰中程飛彈（高空高速巡弋飛彈）的量產計劃，未來量產10套機動系統與20枚戰備彈採全省機動戰術部署。

資深媒體人馬西屏在27日播出的新聞節目《關鍵時刻》指出，「台灣軍方今天做了我認為天大地大的事情！」台灣有兩顆飛彈軍方從來不承認，一個是雲峰飛彈，一個是天弓2B飛彈，為什不承認？因為這兩個是「攻擊型飛彈」。

馬西屏說，結果今天軍方正式承認，第一個台灣有雲峰飛彈，第二個雲峰飛彈試射成功，第三個台灣明年要量產雲峰飛彈。

主持人劉寶傑反問，那大陸早就知道了嗎？不然怎麼會把S-300防空飛彈放在台灣的對面？

▲解放軍在福建等地新增部署防空飛彈，而非攻擊型飛彈。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



馬西屏表示，「我已經講了，我們東引要放飛彈」所以現在福建放了128枚S-300，北京放了5個營的紅旗-9，深圳也擺紅旗-9、香港擺紅旗-6，增加部署的不再是攻擊型飛彈，全是防禦型飛彈。

▲資深媒體人馬西屏指出，雲峰飛彈是高空巡弋飛彈，技術相當困難。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



馬西屏進一步解釋，雲峰飛彈是高空巡弋飛彈，是透過火箭推進去打上去，這是最難的技術，雲峰飛彈是4枚火箭推進器推上去，推到固定地點4個火箭脫離，飛彈本身的脈衝推進器再點燃，點燃之後高度不能變、方向不能變再打上去，「這是全世界最難的技術」。

馬西屏說，敢說明年量產，就是因為這次試射高度、方向都照我們的預期，「所以我們第一次承認了雲峰飛彈」。

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