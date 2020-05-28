讓Siri更聰明！　蘋果收購機器學習新創公司Inductiv

▲機器學習新創公司 Inductiv 工程團隊近期已加入蘋果，參與 Siri、機器學習及資料科學方面的工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果過去幾年來已收購了逾 10 家 AI 相關的公司，據《彭博》報導，蘋果收購了機器學習新創公司 Inductiv，該公司主要是開發利用人工智慧識別及糾正資料錯誤的技術。

Inductiv 工程團隊已於近幾周前加入了蘋果，參與 Siri、機器學習及資料科學方面的工作。蘋果稍早已證實這筆交易，稱該公司「時不時會購買較小的科技公司」，但蘋果也強調不會對外討論收購的目的或其未來計畫。

Inductiv 是由來自史丹佛大學（Stanford University）、滑鐵盧大學（University of Waterloo）及威斯康辛大學麥迪遜分校（the University of Wisconsin, Madison）的機器學習教授共同創立，旨在開發自動執行識別及糾錯的任務的 AI。

機器學習為時下流行且功能強大的 AI 類型，可在減少人工干預的情況下協助軟體改進。而這項工作屬於資料科學範疇，也是蘋果廣泛的機器學習策略中的關鍵要素。2018 年，蘋果聘請了 Silicon Valley Data Science 中的 10 幾名員工加入蘋果，此一團隊為數據科學技術公司，簡單來說該公司可提供大數據分析技術，以改善蘋果的用戶行為預測、營運效率與客戶關係等效率。

史丹佛大學教授 Christopher Ré 先前曾與他人共同創立了另一家 AI 公司「Lattice Data」，該公司已於 2017 年被蘋果收購。目前尚不清楚 Christopher Ré 或其他 Inductiv 聯合創辦人 Theodoros Rekatsinas及Ihab Ilyas 是否已加入蘋果。

近年來，蘋果收購的 AI 及資料公司包括 Xnor.ai、Tuplejump、Laserlike、Turi 及 Perceptio。而今年以來，蘋果已收購了愛爾蘭語音技術新創公司 Voysis、虛擬實境新創公司 NextVR 及天氣 AppDark Sky。

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