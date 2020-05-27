住院也不能請假…他「做台積電6年」不幹了！主管怒回：肋骨裂開還能上班啊

▲台積電員工薪水高但非常辛苦。（示意圖／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

一般人對台積電工程師的印象除了爆肝就是高薪，甚至傳聞新人剛進去就年薪200萬。一名在台積電工作6年的網友透露，這職業並非外界想的這麼好賺，新人年薪也沒這麼高，他每天超時工作回到家只想攤在按摩椅，曾經最狂的體驗是騎車自摔肋骨斷裂，主管卻問他，「你好手好腳的為何要請病假？肋骨裂開能上班啊，腳斷了才不能來吧！」

原PO在《Dcard》表示，他在台積電待了6年也單身了6年，不是每個工程師都交得到女友，「就算參加聯誼，女生有一堆180+（身高）的可以選，輪不到我們170-的」，根本沒有因為職業而加分，最慘的是他某次騎車回家的路上摔車，忍痛騎到醫院掛急診，對方得知他在台積電上班後，詢問他是否要通知女友或老婆？「我回她我單身，還反問她交往過身高166的男生嗎？她說真的沒交過175以下的。」

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▲加班是工程師常態。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



照完X光後確認肋骨裂開，醫師要原PO留院觀察4小時，確認沒有血胸或氣胸再回家，他第一個念頭是必須跟主管請假，怎料剛開頭就直接被潑冷水，「肋骨裂開能上班啊，腳斷了才不能來吧！」當下他看了看時間，剩下10小時又得回公司上班，只好趕快離開醫院奔回家補眠。

網友表示，「男友gg8年，單身7年，然後被我打包帶走，不過他同事都非單好奇怪」、「肋骨斷了還要回去工作笑爛」、「gg看單位吧，鄰居先生也在台積，還能回交大母校唸博班，已經畢業了，看他好早下班耶」、「台積電做到後來就只是拿你賺的錢來養身體而已」。