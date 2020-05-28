國軍「口罩國家隊」任務結束　不幫印振興券！全力投入漢光戰備

▲國軍協助口罩生產，接下來要轉戰印刷廠，協助印製振興券。（資料照／記者洪正達攝）



記者陶本和／台北報導

行政院預計7月發放振興券，而國軍目前也規劃投入支援印製廠印製「振興券」。對此，有媒體報導指稱，300兵力將轉往協助印製振興券，不過軍方反駁，此為錯誤訊息，國防部發言人史順文表示，在29日卸下口罩國家隊任務後，目前規劃是全力投入漢光演習的戰備工作。

在新冠肺炎疫情的侵襲下，國軍即投入「口罩國家隊」的行列，支援口罩廠商長達3個月之久，本來要在5月29日卸下重任。有媒體報導指稱，這支隊伍為因應行政院7月要發放振興券，預計轉戰印刷廠，協助印製振興券。

不過，軍方反駁此一訊息，強調在29日口罩國家隊任務結束之後，目前的規劃是馬上投入漢光演習的戰備工作，並不會有所謂轉往印刷工廠，協助印製振興券的狀況。

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