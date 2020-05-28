胃食道逆流好難受怎麼辦？　這些食物能養胃保護胃黏膜！

▲台南市立醫院鄭婉苓營養師建議民眾，可食用秋葵、高麗菜和木瓜等食物來養胃。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



「喝咖啡、吃甜食又讓你胃食道逆流了嗎？」，這雖是一句電視廣告台詞，卻道出現代人生活步調快，工作壓力大，經常暴飲暴食導致腸胃出狀況，引起胃酸分泌過多或胃脹氣，而出現胃痛、胃食道逆流的情形。

台南市立醫院鄭婉苓營養師表示，不空腹喝咖啡，以及咖啡不與甜食一起食用，都能降低胃部不適的機率，透過正確的飲食原則，與「養胃」的食物、適度紓壓，可提升腸胃健康。

鄭婉苓營養師提醒，照顧腸胃健康要趁早，想要有強壯的胃腸需謹記以下的飲食原則：一、定時定量：避免暴飲暴食，增加腸胃負擔，培養規律用餐的習慣。二、細嚼慢嚥：食物咀嚼不夠，會使消化液分泌不足，造成消化不良。三、用餐時避免喝過多湯汁水份：水份會沖淡消化液。四、節制菸酒：吸菸會刺激胃酸分泌，而含酒精飲料則會降低胃黏膜抵抗力，引發胃炎。五、睡前避免進食：盡量不要在睡前三小時內吃宵夜，會增加胃的負擔。

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鄭婉苓營養師也推薦養胃食物，包含秋葵、高麗菜和木瓜。秋葵果實間有果膠和醣類組成的黏液，可以保護胃壁。而高麗菜含有維生素K及維生素U，可修復體內受傷組織保護腸胃黏膜。而木瓜的木瓜酵素有助於分解並加速蛋白質的吸收，可緩解消化不良及胃炎。

除了遵循以上的飲食原則及食物選擇之外，適度紓壓也是很重要的因子，壓力越大腸胃不適的頻率就越高，因為壓力會引起胃酸分泌，過多的胃酸會刺激胃壁造成潰瘍，因此，盡量調適與抒發壓力，適度休息放鬆，避免長期累積造成生理傷害，改善生活作息及養成良好的飲食習慣都是「養胃」不可或缺的一環。

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