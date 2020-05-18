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瑞士志工帶孩子動手做　用食物認識異國文化

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▲來自瑞士的Lisa透過ICYE聯盟組織服務於安業國小，帶孩子透過動手做食物，認識異國文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲來自瑞士的Lisa透過ICYE聯盟組織服務於安業國小，帶孩子透過動手做食物，認識異國文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


為均衡城鄉英語教育資源，金車文教基金會推廣英語史懷哲計劃已經邁入第17年，為擴展外籍英語志工來源，與ICYE臺灣國際青年文化交流協會及俊逸文教基金會共同合作，支持國際志工前往英語資源缺乏鄉鎮服務。

雖因受此次疫情影響，德籍志工必須提前離台，但仍有部分外籍志工於台南安業國小、仙草國小及六甲國中繼續進行服務。來自瑞士的Lisa透過ICYE聯盟組織服務於安業國小。Lisa認為想了解其他國家文化，最好的方式是到當地生活，因為對亞洲文化深感興趣，所以選擇到台灣擔任國際志工。Lisa具有社工背景與豐富服務經驗，她希望透過此次志願服務增強個人技能，累積海外生活經驗，之後回到瑞士成為社工到社福單位服務。

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▲來自瑞士的Lisa透過ICYE聯盟組織服務於安業國小，帶孩子透過動手做食物，認識異國文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

食物，是認識不同文化最好的媒介。在國際文化課程中，Lisa教導安業國小四年級學生製作瑞士麵包「Züpfe」， 這種麵包不僅製作方法簡單更是瑞士代表性食物之一。Lisa先將麵團揉製發酵，學生再發揮創意製作自己喜歡的麵包造型，她發現台灣學生雖然比較害羞但都很努力，對她和瑞士文化都充滿好奇。

在服務過程中，Lisa看見不同文化的學生差異，也發現自我潛能。她表示，雖然因為疫情很想念家人，但還是非常喜歡在台灣當國際志工，這對她而言是個全新體驗，當完志工之後她更懂得感恩在瑞士的生活，尊重不同文化，找到自我及未來生活方向，希望這些辛苦和挑戰都都能化為將來的養分。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，英語史懷哲是金車推展國際教育的起步，語言是孩子打開世界的工具，希望能藉由國際文化交流，讓學生多接觸異國文化及外國人士，增強孩子的學習熱忱和自信心，開拓台灣學子的全球視野，弭平城鄉教育資差異。

▲來自瑞士的Lisa透過ICYE聯盟組織服務於安業國小，帶孩子透過動手做食物，認識異國文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）


安業國小從2011年開始發展英語特色，陳宏吉校長認為，國際視野是未來台灣可以學習的重點，因此校方積極建置雙語教學環境的軟硬體設施，藉由校本位英語創新教學方案、課後英語班及申請外籍教師等專案計畫，營造多元英語學習環境，希望透過寓教於樂方式，增加學生與國際志工互動機會，讓孩子們看見外國人不再害怕，可以勇敢開口說英語，自然而然學會英語。

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