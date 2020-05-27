狠心！2度把9歲自閉症兒推下河　被逮前騙說孩子遭綁架

▲帕崔西亞（Patricia Ripley）第一次推兒子下水的地點附近。（圖／翻攝自Google Maps）



記者吳孟臻／綜合報導

美國加州邁阿密22日發生一起蓄意謀殺案，帕崔西亞（Patricia Ripley）親手把9歲患有自閉症的兒子亞歷山卓（Alejandro Ripley）推下運河，幸好有居民聽到呼救聲及時救起男童，只是這位狠心的母親不放棄，又把兒子帶去另一個沒有人的地方，再次將他推下水，最終可憐的亞歷山卓不幸溺斃。

當警方調查這起案件時，帕崔西亞還謊稱兒子遭到2名黑人綁架，直到關鍵證據出現，帕崔西亞才坦承犯案，並說「兒子去另一個更好的地方了」。

根據當地監視器畫面顯示，帕崔西亞原本和兒子一起散步，輕撫他的頭，接著狠心大力一推，把兒子推下運河，然後立刻逃跑，顯然是要溺死兒子。她20秒後再次出現在畫面上，與救起亞歷山卓的民眾一起。

▲監視器拍到帕崔西亞推亞歷山卓下水的關鍵畫面。



警方表示，帕崔西亞接回兒子後，開車到另一處高爾夫球場內的偏僻運河，也就是亞歷山卓陳屍的地點，進行第二次的殺人計畫。警方透露，因為亞歷山卓不會說話，所以才在第一次被謀殺時，沒辦法告訴旁人造成他落水的元兇就是母親。

亞歷山卓父親奧爾多（Aldo Ripley）隔日在聽證會上聲淚俱下，並哽咽著表示，「我們都愛亞歷山卓，我相信我妻子，他們說的都不是真的」，不認同任何對帕崔西亞的指控，亞歷山卓的哥哥也相信他的家人。

據了解，亞歷山卓平時就獨特殊學校，疫情期間學校關閉，帕崔西亞可能因為照顧兒子精神不堪負荷，因此痛下毒手。

帕崔西亞因謀殺兒子，面臨蓄意謀殺的罪名，出庭前不得保釋。州律師透露，將會根據屍檢結果對帕崔西亞提出訴訟，目前檢察官還未決定是否對帕崔西亞求處死刑。

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