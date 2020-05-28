孟晚舟被判雙重犯罪！　華為喊清白「支持公正判決」...加律師：不該引渡美國

▲華為財務長孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

華為首席財務長孟晚舟（Meng Wanzhou）官司出爐，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院公布符合「雙重犯罪」標準，未被獲釋，6月將再進行聽證會。華為對此判決表示失望，希望加拿大司法體系最終能還孟晚舟清白。

根據觀察者網報導，華為28日發出聲明表示，持續支持孟晚舟，「我們對加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院的判決表示失望。我們一直相信孟女士是清白的，我們也將繼續支持孟女士尋求公正判決和自由，我們希望加拿大的司法體系最終能還孟女士清白，孟女士的律師團隊將不懈努力，確保正義得到伸張。」

▲孟晚舟27日離開溫哥華住處，前往法院聆聽判決。（圖／路透）

上海國際仲裁中心仲裁員、君悅律師事務所主任胡光，表示，逮捕孟晚舟時，加拿大並沒有加入美國對伊朗的禁運。美國引渡的藉口是涉嫌銀行欺詐，即便法官判處符合「雙重犯罪」、構成欺詐，這也僅是對一個單獨事項的預先裁決。

加拿大刑事辯護律師、引渡法權威波特丁（Gary Botting）當地時間27日表示，孟晚舟案不僅僅是法律議題，本質是政治議題。根據加拿大《引渡法》第33條，發起引渡申請的夥伴國有義務提供起訴證據，而加拿大並不負責檢驗證據的真實性。加拿大司法部長也可以「無理由」叫停引渡。

波特丁還表示，加拿大90%的引渡案件都是同美國進行的。在他看來，美國的司法體系相較加拿大可謂「恥辱」（disgrace）、「無法辨認」（unrecognizable），「為了世界和平，美國是最不應該被引渡去的地方」。

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