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華為再發二新品　WATCH GT 2e、Band 4 Pro升級運動管理

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▲▼HUAWEI WATCH GT 2e,HUAWEI Band 4 Pro。（圖／訊崴技術提供）

▲HUAWEI WATCH GT 2e。（圖／訊崴技術提供）

記者邱倢芯／台北報導

華為今（27）日正式推出HUAWEI WATCH GT系列新品HUAWEI WATCH GT 2e，以及HUAWEI Band 4 Pro運動健康手環，要全面升級你的運動管理體驗。

HUAWEI WATCH GT 2e搭載HUAWEI自研的麒麟AI晶片，實現二週超強續航外，運動管理全面升級，支持高達100種運動模式，更透過TruSeen 3.5提供24小時即時心率偵測、TruRelax壓力偵測、TruSleep 2.0睡眠偵測等專業健康管理，全方面掌握健康生活，時刻守護消費者健康外，也成為日常生活中的時尚配件。

而同步推出的HUAWEI Band 4 Pro運動健康手環，內建GPS，支援多種運動模式。HUAWEI WATCH GT 2e推出經典曜石黑及適合夏日的薄荷綠兩款顏色，6月5日在台上市，建議售價5,990元，6月5日~ 6月18日，推出上市限時特惠價活動，消費者只要4,990元就可以入手HUAWEI WATCH GT 2e。HUAWEI Band 4 Pro同步推出曜石黑經典配色，6月5日在台上市，建議售價1,590元。

▼HUAWEI Band 4 Pro。（圖／訊崴技術提供）

▲▼HUAWEI WATCH GT 2e,HUAWEI Band 4 Pro。（圖／訊崴技術提供）

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