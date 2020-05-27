春源鋼鐵董座買1.3億豪宅被騙　基泰建設總座主導「包租保證買回」遭起訴

▲基泰建設總經理馮先勉被起訴涉嫌用保證買回協議詐騙豪宅買家。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

基泰建設總經理馮先勉，涉嫌在2013年間，為了賣出位於台北市公館商圈的「基泰台大」1.3億豪宅，找來吉利公司和買家、春源鋼鐵董事長蔡錫奇簽協議，保證代租3年，期間可原價買回，後來房價下跌，卻沒人要負責履約，蔡憤而提告，台北地檢署調查認為，馮明知無力履行，卻一手主導承諾保證買回的協議，27日依詐欺罪起訴馮和2名基泰員工。

據了解，春源(2010)老董蔡錫奇委託律師提告指控，他當時是在基泰(2538)銷售人員不斷遊說，改變原本不買基泰台大的心意，因為基泰找了「吉利公司」出面，不但保證願意協助找房客出租，而且3年內隨時可以原價買回，他才同時簽下17樓1戶與車位的買屋契約、以及保證協議，當時協議雙方除了蔡和吉利公司外，基泰也蓋上大小章，以見證人身分，承諾協助吉利履約。

▲春源鋼鐵董事長蔡錫奇原本不想買「基泰台大」豪宅，後來被保證買回吸引說服。（圖為資料照／翻攝自Google Map）

但是後來房價下跌，蔡錫奇不甘損失數千萬元，想找吉利履約買回房子，竟然找不到人，基泰公司也不願出面負責，蔡因此控告基泰的董事長陳世銘涉嫌詐欺，檢察官首度調查時，以查無不法等理由，處分不起訴，經再議高檢署發回，再次追查才發現其中蹊蹺。

檢察官查出「吉利公司」的所有股東，都是基泰的員工，但是他們都出庭證稱，不知有保證買回房子的事情，而被告詐欺的基泰老董陳世銘則出庭喊冤表示，自己只管公司財務，房屋銷售等業務都是由總經理馮先勉負責。

基泰李姓行部分經理經多次傳喚後，終於坦承，當年因為始終無法說服買家，所以曾找馮先勉討論該如何處理，馮提議找吉利當第三人簽訂保證協議，但馮始終否認知情，檢察官調查後，認定馮涉嫌主導全局，明知無力履行承諾，卻簽訂保證買回協議，將馮改列為詐欺案被告，將他和李姓經理、吉利公司吳姓前負責人一併起訴。

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