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港版國安法／港人憂經濟衝擊「好怕走進死胡同」：大家都跑不掉

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▲▼ 27日香港民警方戒備。（圖／市民提供）

▲辦公大樓外架設了大型水馬，還有警員戒備。（圖／受訪者提供）

記者蔡儀潔／台北-香港連線報導

「先想好上班和下班要走的路線」，在中環從事銀行業的小姚（化名）26日收到同事傳來的簡訊，互相提醒出門工作要「多保重」。實際上，隨著「港版國安法」、「國歌法」的推動，示威活動在香港再度爆發，帶給市民的不僅是日常生活的不便，更多的是籠罩在頭頂的恐慌。

北京宣佈28日兩會期間審議「港版國安法」授權立法，引發部分港人不滿，紛紛站上街頭示威抗議，27日更發起「三罷」包圍立法會。小姚向《ETtoday新聞雲》表示，自己工作地點就在立法會附近，26日晚上收到了同事在群組發來簡訊，提醒隔天上班的人要小心交通，「我這幾天心情沉重，對於香港有這個改變，我覺得好可惜，請大家多保重。」

▼小姚收到的提醒簡訊。（圖／受訪者提供）

▲▼ 港人憂衝擊。（圖／市民提供）

在過去近一年的時間，恐慌、焦慮籠罩著當地市民。從事零售業的小徐（化名）就透露，有次只是去逛街，但剛好遇到示威運動，當時警方突然衝進來，所有人開始狂奔亂竄，當下嚇得不行，日子就像活在恐慌之中，慢慢也養成出門看新聞的習慣。

「不參與（示威）的話也是可以很安全，感覺像個平行世界。」小徐直言，但經濟層面就「大家都跑不掉」，以任職的洗浴用品零售公司為例，實體店鋪的營業額直接大跌80%-90%，一些在海港城、朗豪坊等百貨公司的店鋪直接不開門，門店員工大多是放無薪假，兼職人員一個月只能排到8、9個班。

▲▼ 2019年反送中運動。（圖／市民提供）

▲去年發生的反送中運動。（圖／受訪者提供）

儘管生活受到影響，但小徐認為在很多市民眼裡，示威者只是在守護香港的價值、在爭取自己的權利，「大家會擔心港版國安法一旦實行，香港就不是那個香港了。」

「走進死胡同了」，小徐感嘆的說，這個法案的推出治標不治本，要出來示威的人還是會出來。小姚同樣認為要和解很難，但無法理解一些示威者的偏激行為，特別是未經批准集會、放火等，「自己也在做犯法的事情，搞到社會不得安寧。我覺得中央肯定遲早會出手，就看接下來會不會發生什麼事情，打破這個僵局。」

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