矮肥短的「蘋果絲瓜」很古椎~　屏東體育教練種出心得

▲屏東縣里港鄉農友李文彥種植蘋果絲瓜。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉農友李文彥栽種近2分地600朱的短型圓潤翠綠青皮的絲瓜，「矮肥短」外觀像極了蘋果，一上市就引起消費者的注意，目前正陸續採收。

李文彥不僅是農民，還是學校的體育教練，44歲的他從國小念書就跟著父親在農田工作；以前家裏種小黃瓜為主，他畢業後雖然到學校當教練，但仍不忘田間工作，算來有20幾年從農經驗。

他表示，蘋果絲瓜不是他第一人種，主要是管理不易，很多人嫌麻煩半途放棄，倒是他多年經驗抓到栽種技巧，4年前就開始種，只是最近才特別受到重視。

他指出，蘋果絲瓜的管理方式較一般難，很容易裂果，尤其是最近下雨，情形更嚴重，但他有一套防治方法，以往一棵絲瓜僅能長出2到3條，他種蘋果絲瓜都能收到5到6條。

李文彥形容蘋果絲瓜為「矮肥短」，以網室栽種，養蜂幫忙授粉，雖然一年四季都可種，但以夏季產量最高，蘋果絲瓜的特性是特別清甜，而瓜肉細緻少籽，清脆口感比一般絲瓜好。

目前蘋果絲瓜已申請到產銷履歷驗證，保證安全衛生健康，並固定與量販超市及大通路合作，所以一般市場較少見。蘋果絲瓜除特殊外型及清脆口感，讓消費者除了口感享受外，增加視覺美感。

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