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抱白血病兒上公車「崩潰痛哭」！他問：能給點吃的嗎　乘客秒鼻酸捐錢

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▲公車上乘客送食物給白血病男孩。（圖／翻攝自看看新聞）

▲公車上乘客送食物給白血病男孩。（圖／翻攝自看看新聞）

記者康心禹／綜合報導

河南鄭州的一班公車上近日發生一起暖心事件！有一名中年男子左手拿藥袋，右手抱著孩子上車之後，哭著表示自己的孩子得了白血病，看病把錢都花完了，請求大家分點吃的。車上乘客們聽到這樣的情況後，紛紛鼻酸的分送食物和錢給他，連車長也捐出自己的早餐。

據《錢江晚報》報導，該名男子抱著孩子上公車後，哭著說「不好意思，誰有吃的能給孩子吃點嗎？我的孩子才15歲就得了白血病，因為看病把錢都花完了。」他表示，他和孩子前一晚在火車站過夜，孩子一直沒吃飯，大小便不能自理也不能走路。

▲父親抱著白血病兒子上公車。（圖／翻攝自看看新聞）

▲父親抱著白血病兒子上公車。（圖／翻攝自看看新聞）

車上的乘客知情後，紛紛暖心的伸出援手，捐出身上的錢及食物給男子。男子感動的道謝之後，把乘客送的食物趕緊餵到孩子嘴裡，最後在老家下車，帶孩子回了老家。

網友們得知後紛紛留言表示，「看起來真的很難受」、「看到這種新聞真的很心酸，好人一生平安，孩子快快好起來吧」、「既希望他不是再行騙，又希望實際沒有這樣的痛苦發生，不管怎樣都希望有人幫助他們」、「希望孩子能健康平安」。

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