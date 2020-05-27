尹立控「高市府5千萬大撒幣」！鄭照新曝2本文宣「真實花費」怒了：有誣告嫌疑

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

Wecare高雄發起人尹立27日上午赴高雄地檢署按鈴，怒控高雄市政府花5千萬元大撒幣印製宣傳文宣。對此，高雄市政府新聞局長鄭照新回擊，印製2份文宣共花50萬元，跟尹立所宣稱的5千萬元相差百倍之多，認為他是在唱衰高雄，對市政是阻礙、干擾，有誣告嫌疑。

▲尹立控告高雄市政府大撒幣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對尹立控告高雄市政府違反選罷法一事，高市府強調，韓市長上任後多次強調清廉的重要性，市府整理市政成績並宣傳讓市民知道本就是使命，前高雄市長陳菊在職時，市府也同樣印製該手冊，而且還細心到依照區域印製不同版本，尹立身為前文化局長，卻對最基本的市政宣傳作為毫無所悉，實「有愧陳菊前市長對其的照顧與栽培」。

▲有關尹立控告高雄市府違反選罷法，市府新聞局長鄭照新出面反擊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鄭照新指出，這次的宣傳手冊，第一波「高雄正改變」版本為研考會印製5000本，一本7元，第二波「與市民有約」為新聞局印製1萬2千本，一本8元，另外民政局也印製4萬7千本，分別發放到區公所、各局處與議員服務處等通路，以供市民朋友了解市府作為。他質疑，尹立前局長對印刷市場的理解與一般民眾似乎有天差地遠的差別，「完全不懂行情」，莫非尹前局長任內所處理的標案都是這種遠高於行情的價碼？

鄭照新怒指，尹立所稱5千萬大撒幣，跟事實有將近百倍的差距，這種烏龍爆料已經不是政治訴求，對市政是一種阻礙跟干擾，是在唱衰高雄，直指「這樣的想法很不健康」，甚至有誣告的嫌疑。

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