對醫療與關懷弱勢特殊貢獻 　徐千剛獲頒聯大名譽博士學位

▲大千健康醫療體系總裁徐千剛（右5），獲頒聯合大學名譽博士，現場冠蓋雲集，共同見證為醫療貢獻。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大千健康醫療體系總裁徐千剛，對於在學術、專業或文化上有特殊成就與貢獻，國立聯合大學名譽博士學位審查委員會審查通過後，頒授名譽博士學位，26日舉辦名譽博士頒授典禮，並由蔡東湖校長親自頒授學位證書及撥穗，共同見證徐千剛總裁的卓著貢獻。

國立聯合大學校長蔡東湖表示，徐千剛總裁秉持「回歸鄉里」的精神，與「醫者天職」的使命，創立大千健康醫療體系，並以全人照顧、全心關懷的理念，提供苗栗及山地偏鄉完整且多元的醫療服務，深受地方民眾肯定。為不讓苗栗鄉親疲於奔波外縣市就醫，積極延聘來自台大、長庚、榮總等主任級醫師，並購置與醫學中心等級之醫療設備，強化苗栗醫療的完整性，成為苗栗縣首家癌症醫療品質認證醫院及重度級急救責任醫院。

蔡東湖還說，除了在醫療的貢獻之外，徐千剛總裁認養紋面國寶、關懷弱勢族群、致力社會公益不落人後，在徐千剛總裁的帶領下，大千健康醫療體系為企業善盡社會責任之典範，其用心付出也受金峰獎、原曙獎、SNQ國家品質標章等獎項肯定。

徐千剛總裁也強調，感謝蔡東湖校長及名譽博士審查委員會的肯定，並謙虛的表示，所有的成果都要歸功於大千全體同仁，因為這是集眾之力所成之結果，同時也將繼續秉持「醫者仁心」的初心，為苗栗醫療努力，並持續參與社會公益、貢獻社會。

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