　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

對醫療與關懷弱勢特殊貢獻 　徐千剛獲頒聯大名譽博士學位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大千健康醫療體系總裁徐千剛（右五），獲頒聯合大學名譽博士，現場冠蓋雲集，共同見證為醫療貢獻。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲大千健康醫療體系總裁徐千剛（右5），獲頒聯合大學名譽博士，現場冠蓋雲集，共同見證為醫療貢獻。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大千健康醫療體系總裁徐千剛，對於在學術、專業或文化上有特殊成就與貢獻，國立聯合大學名譽博士學位審查委員會審查通過後，頒授名譽博士學位，26日舉辦名譽博士頒授典禮，並由蔡東湖校長親自頒授學位證書及撥穗，共同見證徐千剛總裁的卓著貢獻。

國立聯合大學校長蔡東湖表示，徐千剛總裁秉持「回歸鄉里」的精神，與「醫者天職」的使命，創立大千健康醫療體系，並以全人照顧、全心關懷的理念，提供苗栗及山地偏鄉完整且多元的醫療服務，深受地方民眾肯定。為不讓苗栗鄉親疲於奔波外縣市就醫，積極延聘來自台大、長庚、榮總等主任級醫師，並購置與醫學中心等級之醫療設備，強化苗栗醫療的完整性，成為苗栗縣首家癌症醫療品質認證醫院及重度級急救責任醫院。

蔡東湖還說，除了在醫療的貢獻之外，徐千剛總裁認養紋面國寶、關懷弱勢族群、致力社會公益不落人後，在徐千剛總裁的帶領下，大千健康醫療體系為企業善盡社會責任之典範，其用心付出也受金峰獎、原曙獎、SNQ國家品質標章等獎項肯定。

徐千剛總裁也強調，感謝蔡東湖校長及名譽博士審查委員會的肯定，並謙虛的表示，所有的成果都要歸功於大千全體同仁，因為這是集眾之力所成之結果，同時也將繼續秉持「醫者仁心」的初心，為苗栗醫療努力，並持續參與社會公益、貢獻社會。

・神仙水至尊

►太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事　

►通霄新埔「落日大道」遊客搶拍　5個月取締85件！縣府爭取1200萬設置景觀台

ET快訊
「哇哇哇！塌了塌了」高雄各處淹水畫面曝　黃泥水淹馬路…女一路
錢櫃80人混戰「創辦人」曝光！烏特邦神祕群組起底　每場運動淨
丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！爭吵主因曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東翁住市區騎單車到內埔迷路　警協助報平安並護送返家

對醫療與關懷弱勢特殊貢獻 　徐千剛獲頒聯大名譽博士學位

快訊／高雄雨彈襲擊小港區道路積水現況曝　應變中心升為二級開設

讓護國神山台積電根留中華民國　王家貞：勿衝擊南科五奈米和三奈米廠

快訊／豪雨掏空路基！台鐵「台南－保安」列車雙向延誤

鶯歌永昌籃球場224萬經費翻修　議員蘇泓欽爭取簡易網球場

爆冷門！桃市府民政局長陳靜航接任　鄭文燦宣布第二波人事調整

台南市與阿中部長團隊分享幸福好粽　黃偉哲：希望疫情通通都「凍粽」！

嘉縣推防疫優惠　醫護人員住宿最高折抵1500元

後疫新生活　竹山鎮長陳東睦探視社區據點關懷長者

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

屏東翁住市區騎單車到內埔迷路　警協助報平安並護送返家

對醫療與關懷弱勢特殊貢獻 　徐千剛獲頒聯大名譽博士學位

快訊／高雄雨彈襲擊小港區道路積水現況曝　應變中心升為二級開設

讓護國神山台積電根留中華民國　王家貞：勿衝擊南科五奈米和三奈米廠

快訊／豪雨掏空路基！台鐵「台南－保安」列車雙向延誤

鶯歌永昌籃球場224萬經費翻修　議員蘇泓欽爭取簡易網球場

爆冷門！桃市府民政局長陳靜航接任　鄭文燦宣布第二波人事調整

台南市與阿中部長團隊分享幸福好粽　黃偉哲：希望疫情通通都「凍粽」！

嘉縣推防疫優惠　醫護人員住宿最高折抵1500元

後疫新生活　竹山鎮長陳東睦探視社區據點關懷長者

鋒面影響台南豪雨　4大水庫入帳1千多萬噸

3家純網銀拚下半年開業　Visa：逾6成民眾願意開戶嘗鮮

罷韓會不會過關？黃暐瀚9字回應…大嘆：表現不俗卻被「必殺之而後快」

幼貓跌落5米廢棄古井...動保員火速前往救援　一撈起萌翻所有人

macOS 10.15.5已可更新！　新功能延長Mac電池壽命、更耐用

6／7大眾運輸口罩鬆綁？　侯友宜：擁擠密閉場所口罩一定要戴

大同向證期局檢舉王光祥　並籲主管機關調查3公司資金來源

孫大千批高市綠營議員：只care罷韓不care高雄的一群政客

長榮航空爭取兩岸貨機航權以客機飛航　小股東呼籲空服員勿再罷工

台中警圍捕前科犯！警遭衝撞開槍射輪胎　歹徒棄車跳大圳溜了

汽旅20男女總統套房「狂戰5hrs」　沙發桌子丟進浴池！業者求償6萬

地方熱門新聞

台鐵「台南－保安」雙向延誤　原因曝

快訊／高雄雨彈襲擊小港區　道路積水現況曝

最敢給公司破功？健豪尾牙獎縮水

讓護國神山台積電根留中華民國

即／桃園深夜死亡火燒車！3死均成焦屍

台南安平四草大橋男浮屍身分查出

爆冷門！桃市府民政局長陳靜航接任

桃園捷運綠線高架工程　進度超前

鶯歌永昌籃球場翻修　議員爭取簡易網球場

送奧迪付頭款？健豪：每月匯員工

即／高雄市3區域23日停班停課

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

國慶煙火將首度在台南舉辦

客死他鄉越女家報恩「有洋蔥」

更多熱門

相關新聞

吳澄清獲成大名譽博士學位

吳澄清獲成大名譽博士學位

成功大學11月11日校慶舉行108學年度名譽博士學位授予典禮，授予成大化學工程學系47級校友，台灣石化合成公司董事長吳澄清先生名譽工學博士學位，表彰其對國家社會的貢獻，吳澄清感謝母校授予人生難得的榮譽，期許在校學弟妹，專心學習、廣泛涉獵，勇往直前，成大愈來愈好。

「斜槓CEO」友達彭双浪　獲頒北科大名譽博士

「斜槓CEO」友達彭双浪　獲頒北科大名譽博士

蔡力行自爆第一桶金是台積電股票

蔡力行自爆第一桶金是台積電股票

蔡力行：台積電已與英特爾平起平坐

蔡力行：台積電已與英特爾平起平坐

張忠謀憶蔡力行：立下大功勞

張忠謀憶蔡力行：立下大功勞

關鍵字：

徐剛千名譽博士大千醫療

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

霍建華0偽裝現身台北街頭

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面