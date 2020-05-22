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疫情沒營業壓力大　刺青師突發狂拿剪刀刺死7歲女童

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▲▼暴力,虐待,家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲7歲小女孩遭媽媽友人用剪刀猛刺，慘死在媽媽和妹妹面前。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳孟臻／綜合報導

加拿大亞伯達省愛蒙頓18日發生一樁謀殺案，7歲的貝拉德斯羅謝斯（Bella Rose Desrosiers）遭媽媽朋友持剪刀狂刺，慘死在母親與妹妹面前，嫌犯莫斯（David Michael Moss）遭到逮捕，以二級謀殺罪遭到起訴。

貝拉的母親梅麗莎（Melissa Desrosiers）說，莫斯是她認識很久的朋友，本身是個刺青師傅，去年跟妻子合開刺青店，只是因為疫情關係目前沒有營業，沒有收入又有四個孩子要養的他壓力很大。

得知莫斯因為有心理精神方面的問題需要協助，梅麗莎才會請他到家裡來。當天白天，貝拉還替莫斯畫了一張圖，他看完後露出微笑。

晚上，梅麗莎將7歲的貝拉和4歲的莉莉（Lily）趕上床睡覺，本來在哄完女兒睡覺後，打算帶莫斯到醫院看醫生，當時她正給女兒們晚安之吻，沒想到莫斯卻帶著剪刀溜進房間並攻擊貝拉，一旁的梅麗莎嚇壞了，但她無能為力阻止瘋狂的莫斯，只能帶著小女兒趕快逃出房間避難。

警方接到報案後立刻趕到現場，逮捕莫斯並將他拘留，根據了解，莫斯沒有前科。警方表示，在醫護人員趕到現場前，梅麗莎都在替貝拉做CPR，只是仍挽回不了貝拉寶貴的性命。後來莫斯以二級謀殺罪遭到起訴，但周三首次開庭他並沒有出席。

根據《CBC》報導，鄰居布瑞納（Gord Brenner）表示，當晚他在房外逗留約20分鐘，進家門5分鐘後就聽到警笛聲，「我沒看到、沒聽到任何事情，也沒看到可疑的人，直到看到一堆警車才知道出事了。」

莫斯的刺青師朋友厄爾巴諾維奇（Frank Urbanovitch）得知案件發生後不可置信，震驚地表示「那不是莫斯，那不是我認識的莫斯」，同時也為貝拉的死哀悼。徒弟道塞特（Xavier Doucet）則透露他一直擔心莫斯的精神狀況，「我知道他正在慢慢失控、試圖宣洩他心中的壓力，但我不知道會是這樣的結果。」

這不是第一樁發生在這個家庭的悲劇，去年7月16日，梅麗莎結婚9年的丈夫、貝拉的爸爸才自殺身亡，留下母女三人。爸爸去世後，貝拉一直表現地非常堅強，不讓媽媽擔心，更曾在社區擺攤賣檸檬水、小點心，替當地的兒童醫院募款。

梅麗莎表示，小女兒對於貝拉的死十分傷心，對她來說不只失去姐姐，也失去最好的朋友。

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