唐鳳跨界獻聲日本嘻哈樂團　網友聽2分鐘「有被控制腦波的感覺」

記者黃翊婷/綜合報導

在防疫戰中被封為「天才IT大臣」的政委唐鳳,這次與日本鬼才嘻哈樂團Dos Monos合作,獻聲新曲「Civil Rap Song ft. Audrey Tang」,影片26日晚間7時於YouTube公開,再次掀起台日網友熱議。

根據《Billboard JAPAN》報導,唐鳳因為新冠肺炎防疫做出好成績,不僅在日本網友間掀起討論,甚至被日媒封為「天才IT大臣」;今年3月間唐鳳一段採訪片段引起Dos Monos注意,最後雙方跨界合作,在短短一週內完成這首「Civil Rap Song ft. Audrey Tang」。

▲唐鳳利用數位科技協助防疫,獲得過內外網友讚賞。(圖/記者周宸亘攝)

報導中指出,這首歌是經過唐鳳同意,透過嘻哈重新詮釋採訪片段,並融入樂曲,是政治家與藝術家前所未見的合作。影片中使用的畫面則是由日本現代美術家Yuma Kishi設計,以生成對抗網絡(Generative adversarial networks),模擬出人類尚無法感知的更高維度空間。

Dos Monos也在推特宣傳的PO文中提到,這首新歌特別邀請唐鳳友情獻聲,希望大家會喜歡。影片在26日晚間7時於YouTube公開上架,台日網友們聽完這首2分鐘的歌曲,紛紛留言力挺,「有唐鳳就給讚」、「被增幅了」、「真的有被控制腦波的感覺」、「太前衛了」、「這是今年聽過最衝擊的歌」。

