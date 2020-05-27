東森集團與XRSPACE聯手！王令麟：東森要做5G時代消費與服務體驗的先驅

▲XRSPACE創辦人周永明。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電前執行長周永明創辦XRSPACE未來市，26日發表首款支援5G的 VR一體機裝置「XRSPACE MOVA 」，以及世界首款社交實境5G XR平台，並攜手首波服務夥伴，包括東森集團、空中英語教室、永慶房產、風潮音樂、MagicLOHAS、Klook客路，打造XR平台生態系。

XRSPACE創辦人周永明表示，用戶只要戴上輕巧的「XRSPACE MOVA 」一體機裝置，進入社交實境XR平台，就可自行選擇應用服務，像是參加直播賽事、環遊虛擬世界、報名世界著名的線上課程，因此XRSPACE MANOVA整合服務夥伴，就是要在虛擬世界中提供各式服務。

▲XRSPACE平台總經理陶韻智。（圖／記者湯興漢攝）

XRSPACE平台總經理陶韻智表示，「XRSPACE MOVA」VR一體機，無須連接任何外部電腦，也無須設置任何的控制器，單靠雙手即可跨入與諸多內容夥伴共築的XRSPACE MANOVA行動XR平台，並將攜手各產業品牌夥伴，提供社群、購物、娛樂、英文、旅遊等服務內容。

陶韻智指出，目前結合夥伴的服務正在規劃，但將攜手首波服務夥伴，包含東森集團、空中英語教室、永慶房產集團、味全龍、三貝德數位文創集團、亞洲教育大平台、弋果美語、風潮音樂、MagicLOHAS、Klook 客路、必揚實境、studio2，共同打造XR平台生態系。

▲東森購物暨東森新媒體總經理陳安祥（左二）。（圖／記者湯興漢攝）

東森集團總裁王令麟特別指派東森購物暨東森新媒體總經理陳安祥代表出席發表會，陳安祥指出，東森集團成為XRSPACE的合作夥伴，主要就是東森集團追求創新的企業文化，並相信擁抱科技，才能掌握趨勢，開發更好的商品與服務，尤其是總裁王令麟創業以來，總是努力搶第一快，才能在4G時代，讓以網路、手機為基礎的東森新媒體起飛，並讓東森購物的網路、電視購物服務更上層樓。

陳安祥指出，面對5G這個充滿科技想像力與實驗的時代來臨，東森集團當然要快速找出對用戶最好的服務、體驗及市場切入點，因此對於可以加入XRSPACE擴增實境的領域感到振奮，期望做5G時代消費與服務體驗的先驅，讓新媒體、新零售與線上線下領域，共同在XRSPACE做到進一步的提升與整合。

▲「XRSPACE MOVA」VR一體機。（圖／記者湯興漢攝）