一篇文看懂高雄多元振興成效　提振經濟拼觀光展開疫後新生活

▲高雄市長韓國瑜率市府團隊推廣農漁業振興方案。（圖／高雄市政府提供，以下同）

地方中心／高雄報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內已連續超過一個月零確診，其中高雄至今維持六都中唯一零本土感染，市府市民通力合作，齊力防堵破口，現隨著商業活動漸復甦，民眾在維持個人防疫措施的情況下，也可以放心進行戶外活動，展開後疫情新生活。為了全面啟動重振經濟拼觀光，高雄市府提出振興補助方案，已逐漸展現成效，防疫期間保持社交距離，但藉由多元振興拉近「心」的距離。

高雄市府全力防疫，各局處也動起來，想辦法力挺市民及產業度過疫情難關，市長韓國瑜要求經發局研議使用促產基金5000萬，針對觀光、文化、商圈、夜市等領域制定振興計畫後，已有不少店家、攤商或中小企業得到紓困，從2月到4月，經發局針對41個公有市場租金減半，3個月共減收660萬、減輕4,274名攤商負擔，並投入600萬進行商圈改造與行銷。

▲高雄市推出六都首創「中小企業紓困貸款利息補貼方案」。

財政局則推出六都首創「中小企業紓困貸款利息補貼方案」，提出房屋稅、娛樂稅、地價稅等，調降減徵、分期繳納或緩繳方案，協調高雄銀行與8家公股銀行，申請1年最高100萬元的利息補貼。而疫情期間店家生意慘淡，放無薪假或失業的人也變多，討生活更艱困，勞工局在困境中帶來一道曙光，推動「暖心計畫」穩定就業，讓工作有著落之外，也提供部分薪資差額補貼。

針對農漁推廣，海洋局開放漁民生活補貼方案申請，並加發漁會獎勵金，祭出「水產品國內運費補助計畫」，補貼國內宅配運費，用實際行動幫助漁友行銷。同時，整合建置「高雄首選」電商平台，大力推廣農漁產品，農業局也投入500萬經費補助16處市場進行「批發市場振興計畫」，協助傳統市場加強競爭力。

▲主動出擊振興國旅，高雄率先全國推出物超所值的預購專案。

對於重創的觀光旅遊，高雄主動出擊振興國旅，強打物超所值的兩項預購專案，方案1、整合9家觀光旅館，推出每套8,000元「聯合商品券」，觀光局加贈800元及免費升等房型，可用於住宿或餐飲；方案2、整合32家一般旅館，「買8,000元住6晚」加碼再送1晚，一般旅客憑信用卡消費也可同享優惠，各限量500套，歡迎全民到高雄安心旅遊、吃喝玩樂，幫荷包省下一筆。

▲高雄市是全台第一個一級開設疫情緊急應變中心的地方政府。

在延燒數月的疫情中，台灣防疫表現格外亮眼，全世界有目共睹，獲得各國高度稱許與肯定，而對於疫情導致民生經濟發展停滯，高雄市府從攤商紓困、商圈振興、稅務減免、農漁推廣、文藝補助、國旅復甦等各層面著手，提振買氣挺過這一波，儘快讓城市恢復以往榮景，呼應韓國瑜所說，「經濟冷冰冰、商業疲軟，對百工百業的市民來說相當辛苦，市府有責任帶頭振興經濟。」