快訊／高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

記者柯振中、許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區30日晚間驚傳槍響，一名男子被警方盤查時拒捕，開車衝撞警用機車，導致高雄市警五甲派出所副所長受傷。警方循線找到車輛，赫然發現車後竟有遺體，詳細狀況為何，仍待進一步釐清。

▲高雄鳳山30日晚間驚傳槍響。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄鳳山鳳南路30日晚間7點30分左右發生警匪追逐，一輛自小客車紅線違停，警方發現後上前攔停，沒想到駕駛拒檢，倒車衝撞警用機車，接著加速逃逸。員警董家和、副所長吳建銘見狀，開始對空鳴槍，接著朝逃逸車輛不斷開槍，分別射出5發及6發子彈，一共開了11槍。

▼高雄鳳山槍響，警方找到車輛，發現後面躺著一具遺體。（圖／記者許宥孺翻攝）



鳳山分局接獲情資，立刻展開攔截圍捕，後續接獲民眾報案，在距離圍捕地點700公尺處發現嫌犯的車輛，發現時後座乘客已經中彈身亡。目擊者供稱，前座還有2人下車逃逸。

目前現場已經封鎖，警局鑑識中心也前往採證，死者詳細身份為何，仍在進一步釐清當中。依據現場畫面，車輛現場已有大批警方到場，正在調查詳細狀況。

據了解，這輛黑色車輛前天就已經被攔查，當時就拒檢逃逸了一次，警方追查車牌，發現車主有竊盜前科，30日再度發現車輛，因此上前攔查，沒想到駕駛再度拒檢，倒車擦撞警用機車，接著加速逃逸。

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▼高雄槍響，警方發現嫌犯衝撞警車的車輛，後座竟有一具遺體。（圖／記者許宥孺翻攝）