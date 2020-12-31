3人逃逸畫面曝！拒檢開車衝撞　鳳山警街頭連開11槍　後座男爆頭亡

記者黃子倩／高雄報導

高雄市鳳山區30日晚間傳出槍響，事發當下，五甲派出所的副所長與警員發現一輛車紅燈右轉，欲前往盤查時，該車駕駛突然加速逃逸，並在鳳南、林森路口倒車衝撞員警，在旁的副所長見狀對空鳴槍，2警對逃逸車輛輪胎接連開了11槍，最後在700公尺外的死巷發現涉案車輛，車後座有名男子中彈身亡，目前警方確認是地方上的治安人口37歲的吳姓男子，其餘車上3人目前仍在逃。

▲嫌犯衝撞員警後拄拐杖逃逸，員警公佈監視器。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲嫌犯車輛經過的監視器畫面。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起警匪追逐事件，發生在30日晚間約7點半左右，由於警方攔查車輛不停，且倒車衝撞員警，造成五甲所副所長手指受傷，警方因此朝逃逸的車輛輪胎開槍，五甲所副所長以及員警一共開出11槍，事後在攔查圍捕點約700公尺外發現涉案車輛停在一處死巷內，員警到場查看發現後座乘客後腦勺中彈、無生命跡象，事後經查為一名37歲的吳姓男子，並於31日通知家屬確認身份。

鳳山分局分局長林依仰受訪指出，當時由於嫌犯倒車衝撞，員警有生命危險，生命受到立即危害，很緊急的狀況下，同仁用槍有先對空鳴槍，目前初步判斷符合警械使用條例嚴正執法、大膽使用槍械，後續會配合鑑識中心做進一步認定。

另外經過目擊者描述車內有3人逃逸，經員警調閱現場監視器，研判在逃共犯有3人，其中2人身份已確定，另一人身份查證中，目前根據監視器畫面，確認有一人拄拐杖，目前警方已向高雄地檢署檢察官報請指揮偵辦，全力追緝。

▲嫌犯車輛攔檢不停，還衝撞員警逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

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